「ママを起こしにきたのに、あっけなく捕まっちゃって絶望してる」



【写真】捕まったぽこちゃんのあっけにとられる顔をアップで見る

そんなコメントとともに投稿された1枚の写真が、SNSで話題を集めています。写っているのはシーズーの「ぽこ」ちゃん（3歳・男の子）。まだ布団に横になっているママの腕に抱き寄せられ、へそ天状態で呆然とする姿です。



自慢のお耳の毛は枕の上でふんわりと広がり、「捕まっちゃった…」という雰囲気が全身からにじみ出ています。脱力したその様子は愛らしく、5.6万件超の“いいね”が集まるほどの反響を呼びました。飼い主のXユーザー・ぽこさん（@poco20220603）にお話を伺いました。



朝のひとコマに爆笑ーーこのあとは？

ーー当時の状況について教えてください。



「日曜日の朝8時ごろ、ママが朝寝坊をしたので、ぽこちゃんが起こしに来てくれたのですが、ママがまだ眠たくて起こしにきてくれたぽこちゃんをぎゅっと抱っこしてそのまま二度寝しようとしたところを、パパに撮影されてしまいました」



ーーこの光景を見た感想は？



「こんなに虚無な顔をしてたんだと笑っちゃいました（笑）」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「ぽこちゃんにスリスリしすぎて怒られました（笑）」



ーーぽこちゃんは、どのような性格の子ですか。



「すごく人懐っこくて、誰にでも尻尾を振ります。よくお散歩中『にこにこしてるー！』と言われるのでお外ではすごくご機嫌さんになります。でも家だとぐーたらしてて、常に寝てます。ママが何か物を落としたりして大きな声を出しても、全く起きないぐらいにぐーたらしてます（笑）」



投稿には、爆笑と癒やしの声が相次ぎました。



「耳の感じがいいねw」

「無力なあんよが尊い」

「あきらめの脱力ですか？w」

「すんって顔しててかわいい」

「こんな絶望見たことないよ（良い意味で）」

「作戦大失敗やん（笑）完全に確保されとる！」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）