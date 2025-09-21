＜速報＞国内男子ツアー最終Rがスタート遅延 悪天候によるコースコンディション不良のため
＜ANAオープン 最終日◇21日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞国内男子ツアーの最終ラウンドは悪天候によるコースコンディション不良のため、スタート時間が30分遅れることが発表された。第1組は午前8時、最終組は9時40分にティオフする予定。
【写真】ファイターズガールのキツネポーズいただきました
北海道では昨夜から未明にかけて、記録的大雨警報が度々発表され、一部地域では線状降水帯が発生していた。トータル16アンダー・単独首位に大槻智春。トータル14アンダー・2位に金谷拓実、トータル13アンダー・3位タイに石川遼、ソン・ヨンハン（韓国）が続いた。大槻、金谷、ヨンハンが最終組入り。石川は稲森佑貴、小木曽喬とともに、その1組前でプレーする。賞金ランキング1位の生源寺龍憲はトータル11アンダー・7位タイ。昨年覇者の岩崎亜久竜はトータル4アンダー・52位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には2000万円が贈られる。
