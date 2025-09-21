名物妖怪『ガジロウ』に会えるまち・兵庫県福崎町 レンタサイクルで“銀の馬車道”をめぐる
かつて、日本の近代化を牽引した「銀の馬車道・鉱石の道」。
歴史の重みを感じながら自身の足でたどる旅のなかで、今回は兵庫県福崎町を訪れました。
福崎駅の改札を出たらまずは、福崎町駅前観光交流センターへ。旅の相棒となる自転車をレンタルします。
駅の広場には、名物妖怪の「ガジロウ」の姿が。池から飛び出すユーモラスな姿は全国的に有名で、その人気ぶりは子どもから大人まで幅広く支持されています。
観光情報を集めるため、自転車で10分ほどの辻川観光交流センターへ移動。
妖怪ベンチをはじめとする観光情報の発信のほか、非常にリアルな妖怪グッズや特産品の販売なども行っており、インバウンド客からも大人気なのだとか。
お腹がすいてきたところで向かったのは、辻川観光交流センターから自転車で3分ほどの場所にある「もちむぎのやかた」。
同店では、福崎町の特産であるもち麦を使った料理やスイーツが味わえます。ほんのり香ばしいもち麦麺は食感も独特で、体に優しい味わい。食後にはもち麦ソフトクリームなどのスイーツもあり、地元ならではのグルメを堪能できます。
このまちの魅力は、日帰り観光だけにとどまりません。町内には文化財を改修したホテル「NIPPONIA 播磨福崎 蔵書の館」があり、旅人を特別な体験へ誘ってくれます。
県指定の重要有形文化財「大庄屋三木家住宅」を活用していて、築300年以上の蔵等を客室にリノベーション。テレビや時計を置かず、民俗学や妖怪にまつわる本が並ぶ空間は、まさに、“本と向き合うための宿”です。
日本民俗学者・柳田國男が少年時代に過ごし、蔵書を読みふけった縁ある場所でもあり、そのエピソードが「蔵書の館」という名に込められています。
すぐ近くには、昨年、築100年を迎えた旧辻川郵便局も。こちらは国の登録有形文化財で、1階は「妖怪ブックカフェ」、2階は客室として利用可能。
カフェでは、「旧辻川郵便局1923ラテ」などのユニークなメニューを片手に、本棚からお気に入りを探す時間が楽しめます。窓辺に座れば銀の馬車道を望むこともでき、旅情をかき立てられました。
妖怪に出会い、特産グルメを味わい、古民家や文化財に泊まって歴史を感じる。非日常を楽しむ旅には、福崎町はぴったりの場所です。
銀の馬車道を歩きながら、忘れかけていた時間の豊かさに気づかされる旅となりました。
（取材・文＝洲崎春花）
※ラジオ関西「谷五郎の笑って暮らそう」より