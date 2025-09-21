かつて、日本の近代化を牽引した「銀の馬車道・鉱石の道」。

歴史の重みを感じながら自身の足でたどる旅のなかで、今回は兵庫県福崎町を訪れました。

JR播但線「福崎駅」

福崎駅の改札を出たらまずは、福崎町駅前観光交流センターへ。旅の相棒となる自転車をレンタルします。

福崎町駅前観光交流センター

さまざまな種類のなかから、電動アシスト付き自転車を選択

駅の広場には、名物妖怪の「ガジロウ」の姿が。池から飛び出すユーモラスな姿は全国的に有名で、その人気ぶりは子どもから大人まで幅広く支持されています。





福崎駅で出迎えてくれる妖怪「ガジロウ」

町内には、ガジロウをはじめとした妖怪をモチーフにした「妖怪ベンチ」が22基設置されていて、散策の途中で思わず腰かけて写真を撮りたくなります。ベンチを探しながら巡るだけでも、ちょっとした宝探し気分です。

観光情報を集めるため、自転車で10分ほどの辻川観光交流センターへ移動。

妖怪ベンチをはじめとする観光情報の発信のほか、非常にリアルな妖怪グッズや特産品の販売なども行っており、インバウンド客からも大人気なのだとか。

辻川観光交流センター

館内の様子

お腹がすいてきたところで向かったのは、辻川観光交流センターから自転車で3分ほどの場所にある「もちむぎのやかた」。

同店では、福崎町の特産であるもち麦を使った料理やスイーツが味わえます。ほんのり香ばしいもち麦麺は食感も独特で、体に優しい味わい。食後にはもち麦ソフトクリームなどのスイーツもあり、地元ならではのグルメを堪能できます。

「もちむぎのやかた」

物販商品も人気

このまちの魅力は、日帰り観光だけにとどまりません。町内には文化財を改修したホテル「NIPPONIA 播磨福崎 蔵書の館」があり、旅人を特別な体験へ誘ってくれます。

県指定の重要有形文化財「大庄屋三木家住宅」を活用していて、築300年以上の蔵等を客室にリノベーション。テレビや時計を置かず、民俗学や妖怪にまつわる本が並ぶ空間は、まさに、“本と向き合うための宿”です。

日本民俗学者・柳田國男が少年時代に過ごし、蔵書を読みふけった縁ある場所でもあり、そのエピソードが「蔵書の館」という名に込められています。

ホテル「NIPPONIA 播磨福崎 蔵書の館」

宿泊できる室内の例

すぐ近くには、昨年、築100年を迎えた旧辻川郵便局も。こちらは国の登録有形文化財で、1階は「妖怪ブックカフェ」、2階は客室として利用可能。



カフェでは、「旧辻川郵便局1923ラテ」などのユニークなメニューを片手に、本棚からお気に入りを探す時間が楽しめます。窓辺に座れば銀の馬車道を望むこともでき、旅情をかき立てられました。

旧辻川郵便局

妖怪に出会い、特産グルメを味わい、古民家や文化財に泊まって歴史を感じる。非日常を楽しむ旅には、福崎町はぴったりの場所です。



銀の馬車道を歩きながら、忘れかけていた時間の豊かさに気づかされる旅となりました。



（取材・文＝洲崎春花）



