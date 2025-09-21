スポーツクライミングの第一線で活躍してきた杉本怜（３３）＝Ｂａｓｅ Ｃａｍｐ＝が、ＩＦＳＣクライミング世界選手権（２３〜２８日、韓国・ソウル）を最後に日本代表ユニホームを脱ぐ決意を固めた。種目はこれまで主戦場としてきたボルダー。五輪種目採用後、競技人口が増え、急速にレベルが上がる中、最後の大舞台に挑む。（取材・構成＝甲斐 毅彦）

杉本は８月下旬から配信サイトｎｏｔｅで自伝をつづり始めた。競技を始めたきっかけ、学生時代に影響を受けた人との出会い、ユースの選手として活躍し始めた頃のこと…。

「自分のことを発信しようと思い始めたのは１年前ぐらい。それまでは隠していたといえば隠していました。トレーニングの仕方や考え方は聞かれれば話しもしましたけど、核心になることはあまり話さなかった。最終シーズンになって、それをいろいろ話すのもいいかな、と」

最後の大舞台に選んだのが世界選手権だ。７月から本格的に練習を再開した。

「ジャパンカップはやり切ったし、Ｗ杯もうまくいった大会は何回もある。満足いく結果を出していないのは（五輪を除けば）世界選手権だけなんで。大きな夢の舞台。そこを締めくくりにしたいと思いました」

３３歳。選手としての成長が止まったわけではない。ただ、五輪種目になってから競技者の層は広がり、レベルは急速に上がっている。

「僕自身いろんな動きができるようになっているし、主観的には成長できていると思うんです。世界のレベルに合わせて一緒に成長できているかというと、そこはなかなか…。必死に食らいついています」

今後もイベント参加などクライマー人生はまだ続くが、大きな一区切りの目標はズバリ「表彰台」だ。

「最後の登りを目に焼きつけてほしいと思っているので。皆さんに楽しみに見ていただければ」

◆杉本 怜（すぎもと・れい）１９９１年１１月１３日、札幌市生まれ。３３歳。手稲東小３年の時に北海きたえーるのクライミングウォールで初めて壁を登った。手稲東中、札幌西高から早大先進理工学部応用物理学科に進学。画像処理などを研究し、卒論は「タンジェント位相板による被写界深度拡大について」。家族は妻と１女。１７１センチ、６４キロ。