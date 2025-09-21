

（写真：takeuchi masato／PIXTA）

【画像でわかる】寝具の選び方で眠りは変わる

多くの現代人が悩む「眠りの質」。その眠りの質がよくない原因のひとつは、実は“呼吸”にありました。猫背などの悪い姿勢は胸や肺を広げにくくし、横隔膜の動きを妨げて浅い呼吸を招き、自律神経を乱します。

しかもその影響は起きているときだけでなく、枕やマットレスの形状や体圧のかかり方によって寝ている間も一晩中続くのです。では、質の良い睡眠をとるにはどうすればいいのか――。書籍『健康寿命が“ぐーっ”とのびる！ すごい「睡眠呼吸」』より、その具体的な方法をご紹介します。

姿勢と呼吸の深い関係

みなさんは「姿勢が悪いと呼吸の質が悪くなる」という話を、聞いたことがありますか？

これは、姿勢が悪くなると、呼吸の動きをつくる筋肉や骨格に制限がかかるからです。制限がかかると、横隔膜を使って腹式呼吸をしようとしても、胸式呼吸、つまり浅い呼吸になってしまいます。



（画像：『健康寿命が“ぐーっ”とのびる！ すごい「睡眠呼吸」』より）

たとえば、よくいわれるのが「猫背」です。猫背とは背中が丸くなり、頭が前に出た姿勢です。猫のように背中が丸くなることから、「猫背」といわれるようになったといいます。

猫背になると胸や肺を広げにくくなるだけでなく、お腹が圧迫されて横隔膜の動きが制限されます。そのため、「深い呼吸」がしづらく「浅い呼吸」になってしまうのです。その「浅い呼吸」が交感神経を刺激し、自律神経を乱すことで、体を休められなくしてしまっているのです。

それではみなさんに質問です。起きているときと、寝ているときで姿勢は変わると思いますか？ タテがヨコになるだけだから変わらない。そう思うかもしれませんが、枕やマットレス（または敷布団）の形状や素材によって寝ているときの姿勢は変わります。

さらに、起きているときと重力の向きが変わることで、体にかかる"体圧"も変わります

体圧とは、体の重さが体のある部分にかかる圧力のことで、起きているときは地面と接している足に体圧がかかっています。

寝ているときは、枕やマットレスと接している頭や背中、腰、お尻などに体圧がかかります。

寝ているときに呼吸が浅くなりがちなのは、姿勢と体圧によって全身運動である呼吸の動きが制限されるからです。

しかも、その状態は寝ているあいだ、ずっと続いています。みなさんが想像する以上に、寝姿勢は呼吸の質を左右しています。

そしてそれを改善するには、マットレスや枕などの寝具を見直すのが、いちばん早くて確実な方法なのです。

タオル3枚でつくれる、呼吸が深くなる寝姿勢

自然に呼吸が深くなる寝姿勢とはどういうものか、そして、その姿勢をつくるには、枕やマットレスの見直しが、いちばん確実なことを理解していただけたでしょうか。

とはいうものの、今使っている寝具をいきなり総入れ替えするのは、現実的ではないと思います。

あくまで簡易的なものなので、効果の持続はやや難しい面もあるものの、寝具を使わずとも、タオル（もしくはバスタオル）3枚あれば誰でもできる、簡単に今より呼吸がらくになる寝姿勢をつくることができる方法をご紹介します。

タオル3枚でつくる呼吸が深くなる寝姿勢のポイントは、気道を狭くしないことと、骨盤仙骨の動きを制限しないことです。

呼吸が深くなるポイント

これだけでも、寝ているときの呼吸はすごくらくになります。まず、これだけ改善すると呼吸が深くなるというポイントを、枕とマットレスに分けて紹介します。

○枕のポイント

・頭と背中の高さを同じにする

・首のS字カーブを保つ

・首まわりの圧迫をやわらげる

○マットレスのポイント

・骨盤仙骨を動きやすくする

枕の完成度が高ければ、マットレスは現状のものでも呼吸が深くなるため、枕を重視します。

それでは、手順です。



（画像：『健康寿命が“ぐーっ”とのびる！ すごい「睡眠呼吸」』より）



）蹐旅發気鯆汗阿垢

調整しても枕に頭を乗せたときに頭が背中より高くなる場合は、枕は使わないようにしましょう。

枕を使わないとマットレスに頭が沈んでしまう場合は、バスタオルを折りたたんで頭の下に置くようにしてください。

⊆鵑硫爾坊擇丸めたタオルを入れる

頭と背中が同じ高さになると、首とマットレスとの間に隙間が生まれます。そこに丸めたタオルを入れます。

ただし、首を圧迫しないように指が入る程度の空間をつくっておくこと。これで首のS字を支えながら、首まわりの圧迫をやわらげられます。

呼吸が深くなると寝入りがよくなる

９盤の左右に丸めたタオルを置く





骨盤の中央10僂らいを開けて、左右に丸めたタオルをセットしましょう。

骨盤の中央を上げて支えるイメージです。ずれ防止にバスタオルをかけると、よりよいでしょう。これによって、うなずき運動の起点となる仙骨が動きやすくなります。

以上で、自然に呼吸が深くなる寝姿勢は完成です。また、横向きで寝ることが多い人も、最初は仰向けになって寝てみてください。

呼吸が深くなると寝入りがよくなるため、そのまま眠りにつけることもあるはずです。なお寝入り時には有効ですが、就寝中の継続が難しいのは課題です。

どうしても横向きになるという人は、いつも使っている枕を、右を向く人は頭の右側に、左を向く人は左側に置いておくようにしましょう。横向きになったときに枕に頭を乗せると、呼吸がしやすい状態を維持できます。

（虎谷 生央 ： トラタニ代表取締役）

（青木 晃（監修） ： 内科医・一般社団法人日本抗加齢医学会専門医）