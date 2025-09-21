ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

海でも山でもこれ一枚でUV対策！軽やかに羽織れる【スターオブライフ】のラッシュガードがAmazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


ベーシックな無地のフルジップラッシュガード。合わせやすく活躍の幅が広がるフード付きタイプ。キッズサイズもある。スターオブライフは、アメリカ合衆国運輸省幹線道路交通安全局 (NHTSA) によりデザインされた救急医療を象徴するマーク。ライセンス使用料の一部は社会貢献活動への寄付活動に役立てられている。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


ベーシックな無地デザインのフルジップ仕様で、どんなコーディネートにも合わせやすい万能な一枚である。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


フード付きのカジュアルなスタイルで、水着の上からも羽織れ、日常からレジャーまで幅広く活躍する。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


軽量でコンパクトに持ち運べるため、旅行や屋外イベントの紫外線対策としても便利に使える。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


売上の一部が救急医療団体へ寄付される仕組みを備え、社会貢献に繋がるアイテムとなっている。