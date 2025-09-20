Google（グーグル）公式がPixelのアクセサリー展開を拡大。「Google Rope Wristlet」というGoogle印のリストストラップをリリースしました。

現時点ではアメリカのGoogleストアのみの販売で、日本での展開なし。

Gロゴ入りストラップ

Google公式リストストラップは、緑・黒・紫の3色展開。それぞれ濃さの異なる同色2色でまとめたシンプルなデザインです。ここにGoogleのロゴのタグがついてます。このタグ、結構目立つ。

よくあるリストストラップと同じで、ケースにタグを入れて、USBポート用のケースの穴からタグを出してひっかけるスタイル。価格は7ドル（約1,000円）。

デザインも仕様も至って普通なので、これはGoogleファンのロイヤリティのためのアイテムですね。

Pixel 10の発表と同時ではなかったので、もしかしてAppleが公式初のストラップをリリースしたことに対抗したのかな…。

Source: Google via 9to5Google