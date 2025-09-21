女性3人組「Perfume」が今年いっぱいでグループ活動休止すると21日、グループのオフィシャルファンクラブサイトで発表した。午前7時に公式サイトで改めて報告した。

アニバーサリーイヤーの締めくくりとしての決断。メンバーはこれまで何度も「こんなに続くと思わなかった」と口にしていた。その中で浮かび上がった「活動休止」。関係者は「仲良し3人組から走り続けてきただけに、一度それぞれの人生と向かい合って成長する時間になるのでは」とする。

アニバーサリーイヤーは、精力的に活動してきた。結成から現在までの軌跡をたどる展示会を開催。アルバム「ネビュラロマンス」前後編の発売と全国11都市23公演の全国ツアーを開催してきた。さらにあす22日から2日間にわたって、5年ぶりの東京ドーム公演を行い締めくくる。

休止期間を設けていない。それでも3人は「狄靴靴Perfume瓩砲覆襪燭瓠△修譴召譴それぞれにパワーアップしてカムバックしたいと思っている」と前向きだ。再びの活動をする日のためにしばしの犁拌瓩鬚箸襪海箸砲覆辰拭

▽公式サイト発表全文

私たちPerfumeの全ての活動の中心はLIVEにあります。

みなさんと同じ時、同じ場所に集い、共鳴するために全てを捧げて、こんな奇跡はこれが最後かもしれないと思いながら、毎回ステージに立ち、心を燃やしてきました。

みんなとの時間はなににも代え難い私たちの生きがいです。

「輝いている私たちを歴史に残すこと」

それはPerfumeの夢のひとつでした。

そして今、自分たちが胸を張って“輝いている”と思えるこの瞬間を刻むため、私たちは2026年からPerfumeを一度 コールドスリープ します。

Perfumeはどんな形になっても3人でいれば一生Perfume。

その中で長く人生を共にしていくなら、より良くかっこいいPerfumeでまた新しい挑戦へ進むため、一つの区切りを持とうということになりました。

急に明日Perfumeの活動が入りましたと言われても、すぐに出られるように心も体も磨いて毎日備えてきて、25周年を迎えた私たちが、初めてそれぞれの人生にクローズアップして向き合って、新しい私たちを見つけていこう、という時間です。

そんな時間は体験したこともないし、そんな考え方もしたことがないので、まずはリハビリから始めることになると思いますが（笑） 3人がチャレンジしたいと前に進むことにしました。

みなさんと創り上げたいくつもの景色はこれから先も私たちを鼓舞してくれて、弱気になったり自分に負けそうになった時、きっとずっと照らし続けてくれます。

私たちを支え、応援してくださっているすべてのみなさまに、心から感謝しています。

一度も休まずずっとPerfumeを続けてきたので、それぞれの人生に少し時間をもらえたら、嬉しいです。

新しい夢も叶えていく私たちを応援してほしいです。

それもこれも、また“新しいPerfume”になるため、それぞれがそれぞれにパワーアップしてカムバックしたいと思っているので、またみなさんに巡り会える日まで、温かく見守っていただけたら嬉しいです。