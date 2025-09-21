お笑いコンビ「東京ホテイソン」たける（30）が20日に放送されたフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。尊敬している意外な人物を明かした。

今回のゲストとして登場した東京ホテイソン。たけるについて同じ岡山県出身のお笑いコンビ「ウエストランド」井口浩之が「あいつ岡山の番組とかやってて。別の仕事で岡山に帰ったら、岡山の若手の女性アナウンサーの人にたけるが“お笑い3年で教えてやるよ”って」と豪語していたと明かした。

この発言を聞いた井口は「たけるって本当につまんない人間なのに。岡山のアナウンサーに…」と耳を疑った。「つまらなくないやろ」とフォローする言葉が飛ぶと「いや、あいつ一番つまんない人間なんすよ」とバッサリ。

さらに「岡山で威張ってるんすけど」とし「最近何か学生お笑い出身とかあるじゃないですか。あいつ読モ出身なんすよ」と伝えた。これには出演芸人たちもびっくり。読者モデル出身ということもあり、相方・ショーゴが「尊敬してる人が芸人じゃないんですよ」と暴露。

これに、たけるは「僕、尊敬してるの大倉士門です」と、タレントの“みちょぱ”こと池田美優の夫でタレントの大倉士門を尊敬していると素直に告白した。そのため「正直ここにいる人たちに何の感情もないです。正直、さんまさんはおじいちゃんという感じです」とぶっちゃけ、スタジオの笑いを誘った。