女性3人組「Perfume」が今年いっぱいでグループ活動休止すると21日、グループのオフィシャルファンクラブサイトで発表した。午前7時に公式サイトでも改めて報告した。

サイトで「私たちPerfumeの全ての活動の中心はLIVEにあります。みなさんと同じ時、同じ場所に集い、共鳴するために全てを捧げて、こんな奇跡はこれが最後かもしれないと思いながら、毎回ステージに立ち、心を燃やしてきました。

みんなとの時間はなににも代え難い私たちの生きがいです。『輝いている私たちを歴史に残すこと』それはPerfumeの夢のひとつでした」としつつ「そして今、自分たちが胸を張って“輝いている”と思えるこの瞬間を刻むため、私たちは2026年からPerfumeを一度 コールドスリープ します。Perfumeはどんな形になっても3人でいれば一生Perfume。その中で長く人生を共にしていくならより良くかっこいいPerfumeでまた新しい挑戦へ進むため、一つの区切りを持とうということになりました」と活動休止に入ることを報告した。

「急に明日Perfumeの活動が入りましたと言われても、すぐに出られるように心も体も磨いて毎日備えてきて、25周年を迎えた私たちが初めてそれぞれの人生にクローズアップして向き合って、新しい私たちを見つけていこう、という時間です」と説明。「そんな時間は体験したこともないし、そんな考え方もしたことがないので、まずはリハビリから始めることになると思いますが（笑） 3人がチャレンジしたいと前に進むことにしました」と記した。

ファンへの感謝をつづりつつ、「一度も休まずずっとPerfumeを続けてきたので、それぞれの人生に少し時間をもらえたら、嬉しいです。新しい夢も叶えていく私たちを応援してほしいです」と呼びかけ。「それもこれも、また“新しいPerfume”になるため、それぞれがそれぞれにパワーアップしてカムバックしたいと思っているので、またみなさんに巡り会える日まで、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

今後については「2025年内は変わらず活動し、2026年に公開の情報もございます」と説明。今月22、23日には東京ドームライブを予定している。23日の公演は急きょ全世界生配信を行うことも決定。全国の映画館でディレイビューイングも行う。

1999年に広島で結成。05年にメジャーデビューし、中田ヤスタカ氏によるテクノポップサウンドで独自の地位を確立。「ポリリズム」「チョコレイト・ディスコ」「レーザービーム」などヒット曲を次々と生み出した。

年内での活動休止はアニバーサリーイヤーの締めくくりとしての決断。アルバム「ネビュラロマンス」前後編の発売と全国11都市23公演の全国ツアーを開催してきた。