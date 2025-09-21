1991年以来34年ぶりとなった東京2025世界陸上が閉幕を迎える。最終日の注目選手と見どころ、タイムスケジュールを紹介。

東京世界陸上を締めくくる最終種目にリレー侍が登場！

東京世界陸上の最終種目となる男子4×100mリレー決勝。決勝に進出した日本は2019年ドーハ大会（銅メダル）以来、3大会ぶりのメダルを狙う。予選は小池祐貴（30、住友電工）、胗田大輝（22、東洋大）、桐生祥秀（29、日本生命）、鵜澤飛羽（22、JAL）の布陣で挑んだがメンバーの入れ替えはあるのか、日本中の期待を背負い、悲願の金へいざ出陣。

“眠れる森の美女”マフチクが自身の世界記録更新と連覇へ挑む

女子走高跳・決勝ではパリオリンピック™で試技の合間に寝袋で休む姿が“眠れる森の美女”と注目された世界記録保持者のY.マフチク（24、ウクライナ）が登場。23年世界陸上ブダペスト大会と24年パリ五輪で世界大会連覇中のマフチク。直前のダイヤモンドリーグファイナルではオーストラリアのN.オリスラガース（28）に女王の座を阻まれ優勝争いか混沌としている。

陸上界の真の頂点決定戦“キングオブアスリート”の称号は誰の手に

十種競技は2日間で10種目に挑戦する究極の体力勝負。勝者は「キング・オブ・アスリート」の称号を得る。初日は、100m、走幅跳、砲丸投、走高跳、400mをこなし、2日目には、110mハードル、円盤投、棒高跳、やり投、1500mで締めくくる。体力だけでなく、精神力と戦略も必要とされ、最終的なポイントで勝者が決まる壮大な競技。1日目を終えてアメリカのK.ガーランド（25）がトップに立っている。なお、女子は2日間で7種目を行い、女王は「クイーン・オブ・アスリート」と呼ばれる。



【モーニングセッション】

9:05〜 十種競技Α110mハードル

9:55〜 十種競技А￣瀏彭A

10:33〜 男子4x100mリレー※救済レース（南アフリカ）

10:40〜 男子4x400mリレー※救済レース（ケニアとアメリカの9位決定戦）

10:50〜 十種競技А￣瀏彭B

11:35〜 十種競技─）盛眥A

12:00〜 十種競技─）盛眥B



【イブニングセッション】

17:35〜 十種競技 やり投A

18:47〜 十種競技 やり投B

19:05〜 女子走高跳 決勝

19:35〜 女子800m 決勝

19:47〜 男子5000m 決勝

20:10〜 男子円盤投 決勝

20:20〜 男子4×400mリレー 決勝

20:35〜 女子4×400mリレー 決勝

20:49〜 十種競技 1500m

21:06〜 女子4×100mリレー 決勝

21:20〜 男子4×100mリレー 決勝（日本）



※天候や進行状況でスケジュールが変更する場合があります。