9月19日金曜日午前8時。前日の猛暑とは打って変わって涼しさすら感じるなか、表参道のAppleストアでiPhone17が発売された。恒例のカウントダウンとともに開場されると、並んでいたおよそ30人がストアの中に入り、それぞれが最新のiPhone17を手に取り、“最新スマホ”の実力を試していた。

【写真を見る】iPhone17発売 Appleボブ・ボーチャーズ副社長が語る「新機種・AI・今後」

新たなiPhoneの特徴は、まずはカメラ。生成AIを搭載し、内部カメラを使用した際には、被写体を検知し、自動で画角を調整してくれる。わざわざ横向きに持ち替える必要がなくなっている。さらに、動画を撮影する際、外部カメラと内部カメラを同時に起動させて使えるなど、変わった点は多い。

さらに、わずか5.6ミリと「薄さ」に振り切ったiPhone Air。実際に私も触ってみると…本当に軽い！あまりに薄くて、ポケットに入れておくと本当に折れてしまわないか心配になるくらい薄かった。



とはいえ、実際は耐熱性も兼ね備えたアルミニウムで出来ているから折れないのだけれども。購入者の一人（一番先頭に並んでいた人！）に話を聞くと「新しい機能が乗っかっているんだったらそれを試してみたい」と話していた。

私も何か新しいものが出るとワクワクするが、そのワクワクさせている側にはどのような狙いがあるのか。今回のiPhone17シリーズについて、そしてAppleが搭載したAI、さらにはAppleが今後日本市場でどのような展開を考えているのか。世界のマーケティングを担当するボブ・ボーチャーズ副社長に話を聞いた。

Q：iPhone17シリーズの特徴について教えてください。



本日発売のiPhone17シリーズには、4つの素晴らしい製品があります。iPhone17は、最新の性能と耐久性、2倍の起動ストレージを備えており、アップグレードをお考えの方にとって素晴らしい製品です。



そして、新しいiPhone Airは、信じられないほど薄いデザインに信じられないほどのプロ性能を備えています。持ってみないとわからない。そして、iPhone17 ProとPro Maxは、プロ仕様の究極のパフォーマンスです。

驚くべきProカメラシステム、信じられないほどのバッテリーの寿命を得て、iPhone17、iPhone Air iPhone17Pro、Pro Maxはこれまで以上に全体的なデザインが美しくなっています。今日から素晴らしい選択肢がたくさんあります。

Q：新しいカメラ機能を搭載した背景は？



カメラはフロントとバックの両方で、お客様にとって非常に重要であり、私たちはあらゆる面で大きな進歩を遂げました。今年、我々が行った素晴らしいことのひとつは、センターステージのフロントカメラを導入したことでしょう。



私たちの顧客は昨年、5000億枚以上のセルフィーを撮影しました。そのため、セルフィーカメラを革新することは非常に重要です。AIと組み合わせた新しいセンサーを導入することで、このように縦向きに持つだけで、手の位置を変えることなく、横向きでも縦向きでも自撮りができるようになりました。



つまり、自撮りやその他の思い出の撮影を可能にする、信じられないほど不思議で楽しい機能のひとつなのです。



特に日本では、自撮りをする人が多いです。そのため、この新しいセンサーとAIは自動的に調整され、すべての人物をフレームに収めることができます。ですから、本当に信じられないような体験ができるのです。

Q：デュアルキャプチャーモードについては？



前面カメラと背面カメラの両方を含むデュアル・キャプチャー・モードは、見ている瞬間とそれに対するリアクションの両方を撮影できる新機軸（革新的なもの）です。特別な瞬間のビデオを撮影したり、目の前で起きていることに対するリアクションを撮影したりするのに、信じられないほど素晴らしいものになると私たちは考えています。



だから、瞬間をとらえる経験をさらに増やすことができる重要な方法だと考えています。

Q：なぜ今だったのですか？



それは、人々が身の回りの経験をビデオに撮る機会が増えているからです。彼らは自分自身の視点と、起こっていることの視点の両方を持つことを望んでいるからです。それは、あるイベントの両面を捉えたいと思っているポッドキャスターかもしれないし、サプライズバースデーパーティーを撮影しているかもしれません。



私たちが技術とカメラを結集させることができたからこそ、これを実現することができたのです。それが、私たちが今年このラインを持ち込んだ理由です。

Q：AppleのAIにおける進化は？



Appleは、長年にわたってAIに投資し、AIを活用してきました。あなたがスマホやAirPodsを使っている中で最も重要な機能のいくつかは、AIが搭載されたカメラやAIを使った衝突検知かもしれません。私たちは長い間AIを使ってきました。



私たちはアップル・インテリジェンスと協力し、さらに多くのAI機能を提供することができるようになったのです。これは、私たちのAIに対するアプローチを如実に示しています。つまり、私たちはAIを便利なものにして、いつでもどこでも利用できるようにしたいと考えているのです。



さらに今週は、ワークアウトバディやアップルウォッチAirPodsPro3を使ったライブ翻訳など、素晴らしいAI新機能も紹介しました。

お客様のためにAIを活用し、システム全体にAIを組み込んだ素晴らしい例です。

Q：特に強調したい機能は？



最も大きなことは、AIが私たちの製品や体験のすべてに織り込まれていることだと思います。



例えば、メールの要約であれ、ページ内のヒントやヘルプの記述であれ、素晴らしいカメラ機能であれ、安全機能の一部であれ。私たちにとってAIで最も重要なことは、本当に便利で実用的な方法でこれからもAIをお客様の手に届けることです。

私たちは、これまでAIを提供してきたこと、そして今後も提供し続けられることに誇りを持っています。

Q：今後の戦略については？



そして、AIにおけるプライバシーはAppleにとって非常に重要であるため、プライベートでパーソナルかつ強力であることに重点を置きたいと考えています。



プライバシーは人間の根源的なものだと私たちは信じています。ですから、私たちがAIにアプローチする方法の一部である必要があります。これまでもそうでしたし、これからもそうでしょう。

Q：日本におけるアップルユーザー数はどう変化していますか？



日本はAppleにとって非常に重要な市場であり、何年も前からそうだった。日本や日本のお客様の素晴らしいところのひとつは、デザインやシンプルさを評価してくださることです。彼らは、私たちが製品に込めた思いや細かな配慮を高く評価してくれます。私たちは、すべての新製品を日本に持ち込むことを楽しみに思っています。

Q：日本市場をどう見ていますか？



日本は非常に重要な市場であり、私たちが長年関わってきた市場でもあります。そして素晴らしいのは、私たちがやっていることと、それをどのように行うかということが、日本のお客さまとともに共鳴し合っていることです。



だから、私たちにとっては、できる限りの新製品を提供し、彼らの手にとってもらい、彼らにぴったりのものを見つけてもらうことが重要なのです。

取材：経済部 藤ノ木理紗子