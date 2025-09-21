◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

男子4×100mリレー予選が20日に行われ、日本は38秒07のタイムで2組3着に入り、21日の決勝に進出しました。

試合後「ホッとしました」と話したのは1走の小池祐貴選手。個人種目では代表入りを逃した小池選手はこれが今大会初レースでしたが、「鳥肌立ちましたねマジで。え、こんな埋まってんの！？しかもこんな歓声あんの！？と思って。めっちゃ楽しいっす」と観客の大歓声に驚いた様子でした。

2走の胗田大輝選手も今大会初レース。「痺れましたね。本当に色んな人が本当に地鳴りみたいな歓声って言ってた意味がようやく分かりました」と会場の歓声に笑顔を見せます。続けて「バトンに関しては、予選はつなぐということを指示されていたので、そこは決勝に向けて修正する部分ではありますけど、しっかり良い位置でもらって桐生さんに走りやすい位置で渡そうと思っていたので、少しでもそれができていたら良かったなと思います」とコメントしました。

3走の桐生祥秀選手は、100ｍに出場し、予選で敗退。「100のレースは自分では1週間見ずに明日が終わってから全部振り返ると思うので、今日はリレーをしに来ているので、それが着順でしっかり通ったので良かったと思います。バトンが明日もっともっと鋭くなって、もっと良い位置で鵜澤君に渡したいと思います」と話しました。

4走の鵜澤飛羽選手は、200mで準決勝に進出。「走る前まではちょっと緊張してたんですけど、このメンバーがいるので緊張する必要ないなと思って、もらったものをいち早くゴールに行くだけだったので、全然良かったです」とレースを振り返りました。続けて「ベテランもいて若手もいてって感じで、お互い切磋琢磨しあえるような関係なので、それはそれで楽しいですし、良いチームだなと思います」とチームの関係性を明かしました。

最後に小池選手がチームを代表して「バトン攻めるのと、雰囲気に乗っかって思いっきり走るだけですね、仲良くやりましょう！」と、21日の決勝に向けて意気込みました。