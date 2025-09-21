プロ野球パ・リーグは20日、各地で3試合が行われました。

首位ソフトバンクは3位オリックスと対戦。初回から近藤健介選手と牧原大成選手のタイムリーで先制に成功します。しかし4回、先発・上沢直之投手が若月健矢選手の3ランを浴び逆転を許しました。5回には近藤選手に同点弾が生まれるも、9回には杉山一樹投手が3つの四死球を与えるなど乱調を見せ1アウト満塁のピンチ。ここで廣岡大志選手の勝ち越しタイムリーと杉本裕太郎選手の犠牲フライを浴びました。ウラには近藤選手のソロHRで1点差に迫るもゲームセット。連勝が5で止まりました。

2位日本ハムは6位ロッテと対戦。初回からサモンズ投手を相手に得点を量産し、4回終了時点で5点リードとします。しかし5回以降はロッテも反撃。日本ハムにも4失策など守備の乱れが生まれ、7回に同点に追いつかれました。それでも9回、2アウトからドラフト5位ルーキー・山縣秀選手がフェンス直撃の2塁打で出塁。雄たけびをあげベンチを鼓舞すると、代打・淺間大基選手がサヨナラタイムリーを放ちました。

5位西武と対戦した4位楽天は3回、黒川史陽選手とボイト選手の2者連続タイムリーで先制。直後に山村崇嘉選手のソロHRで1点差に迫られるも、以降は投手戦の展開とし、この1点を守り切って勝利しました。

この結果、首位ソフトバンクの優勝マジックは変わらず「7」のまま。一方、2位日本ハムは3.5ゲーム差に迫りました。

◇20日のパ・リーグ結果

◆オリックス 5-4 ソフトバンク

勝利投手【オリックス】山粼颯一郎(2勝1敗)

敗戦投手【ソフトバンク】杉山一樹(3勝4敗28S)

セーブ【オリックス】才木海翔(2勝1敗3S)

本塁打

【オリックス】若月健矢6号

【ソフトバンク】近藤健介9号、10号

◆日本ハム 8x-7 ロッテ

勝利投手【日本ハム】齋藤友貴哉(1勝2敗2S)

敗戦投手【ロッテ】横山陸人 (2勝4敗8S)

本塁打【ロッテ】上田希由翔3号

◆楽天 2-1 西武勝利投手【楽天】荘司康誠(4勝3敗)敗戦投手【西武】渡邉勇太朗 (6勝9敗)セーブ【楽天】藤平尚真(2勝2敗10S)本塁打【西武】山村崇嘉4号