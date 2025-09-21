バングラデシュ・ダッカの路上で待機するリキシャ＝2025年7月（共同）

バングラデシュの首都ダッカではカラフルな装いのリキシャ（三輪自転車タクシー）が目を引く。運転手たちのアイデンティティーとも言えるのが背面に取り付けた「リキシャ・アート」。風景や動物、映画スターなどを描いた金属製プレートで、渋滞と喧噪の街にささやかな彩りを加えている。（共同通信ニューデリー支局＝岩橋拓郎）

ダッカの旧市街にアトリエを構えるサイード・アハメド・ホサインさん（71）はリキシャ・アート一筋のベテランだ。最初に絵筆を握ったのは10歳の頃。「情熱に突き動かされて描き続け」（ホサインさん）、国を代表する画家となった。2023年には「リキシャとリキシャ・ペインティング」が国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録された。

リキシャを運転手好みにドレスアップするだけでなく芸術作品としての側面もある。ホサインさんは日本や英国、ネパールなどで展覧会を開いてきた。一般的な画家の作品は1枚約千タカ（約1200円）で販売されるが、ホサインさんの作品は1万〜2万タカの値が付く。

プレートの大きさは縦約28センチ、横約66センチ。1作品を描き上げるのに数日かかる。ベンガル湾の風景やスイレンなどバングラデシュの自然を描くのが特に好きで「何より大切なのは想像力だ」と語る。アトリエには過去にバングラデシュ駐在の日本大使が2回訪れたことがあると胸を張った。

ただ、最近は手描きではなく印刷された安価なものを取り付ける運転手もおり、以前に比べて注文は減ってきているという。ホサインさんは、絵を生成する人工知能（AI）も今後は脅威になるだろうと指摘した。

ホサインさんのファンを自任するリキシャ運転手のハリムさん（48）は貯金が足りず作品は買えなかったが、他の画家が描いたクジャクのプレートを愛車に装着している。「リキシャがみんな同じデザインだったらつまらないじゃないか」と笑った。

絵筆を走らせるサイード・アハメド・ホサインさん＝2025年7月、バングラデシュ・ダッカ（共同）

リキシャや乗用車で渋滞するバングラデシュ・ダッカの車道＝2025年7月（共同）

「リキシャ・アート」の作品を持つサイード・アハメド・ホサインさん＝2025年7月、バングラデシュ・ダッカ（共同）