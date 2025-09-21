サッカーJ1リーグは、20日（土）に第30節の8試合が行われました。ACLに参加している4チームは、すでに8月20日に消化。今節で全チームの試合数が並んでいます。

前節まで2位の鹿島アントラーズは、試合終了間際に日本代表GK早川友基選手のスーパーセーブもあり、浦和レッズに1−0で完封勝利で7試合負けなし。京都サンガF.C.が清水エスパルスに敗れたため、首位に浮上しました。2位京都に勝ち点3をつけています。

J1残留争いでは、残留圏内ギリギリの17位横浜F・マリノスが4試合ぶりの勝利。J2降格圏同士の直接対決19位横浜FCとアルビレックス新潟の対戦は、横浜FCに軍配。横浜FCは4試合ぶりの勝利で18位に浮上。一方の新潟は、6月15日を最後に11試合勝利なし。ライバルとの直接対決に敗れ、J1残留は極めて難しくなっています。18位湘南ベルマーレは名古屋グランパスに敗れ、5月11日以来14試合勝利なしで19位に転落。湘南もJ1残留へ厳しい状況に追い込まれています。

【20日開催のJ1第30節】

◆名古屋 3−1 湘南（豊田スタジアム）

得点【名古屋】稲垣祥（前半19分）永井謙佑（前半31分） 山岸祐也（前半45+3分）【湘南】鈴木章斗（後半33分）



◆東京Ｖ 4−2 岡山（味の素スタジアム）

得点【東京V】染野唯月（前半8分） 平尾勇人（前半45+4分）福田湧矢（後半24分）谷口栄斗（後半43分）【岡山】江坂任（前半37分）一美和成（前半45+3分）

◆横浜FC 1−0 新潟（ニッパツ三ツ沢球技場）

得点【横浜FC】アダイウトン（後半41分）

◆C大阪 1−1 柏（ヨドコウ桜スタジアム）

得点【C大阪】ルーカス フェルナンデス（前半41分）【柏】細谷真大（前半25分）

◆鹿島 1−0 浦和（埼玉スタジアム2OO2）

得点【鹿島】鈴木優磨（前半14分）

◆FC東京 1−0 川崎F（Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）

得点【FC東京】遠藤渓太（前半23分）

◆横浜FM 2−0 福岡（日産スタジアム）

得点【横浜FＭ】ディーン デイビッド（前半21分） 角田涼太朗（前半42分）

◆清水 1−0 京都（サンガスタジアム by KYOCERA）得点【清水】矢島慎也（後半30分）