プロ野球セ・リーグは20日、各地で3試合が行われました。

2位浮上を狙う巨人は4位広島と対戦。2回には、岡本和真選手の2試合連続HRで先制に成功します。4回には中村奨成選手の同点ソロを浴びるも、直後に2アウト満塁のチャンスメイク。ここでリチャード選手の押し出し死球と浦田俊輔選手のタイムリーが生まれ、勝ち越しに成功し試合を制しました。この日、大勢投手は球団記録に並ぶ44ホールドをマークしました。

岡田俊哉投手と祖父江大輔投手の引退試合を迎えた5位中日は、6位ヤクルトと対戦。3回に2アウト1、3塁の好機を迎えると、相手のエラーの間に2点を先制しました。初回の先頭・村上宗隆選手から三振を奪い降板となった岡田投手に続いて、2番手でマウンドにあがった郄橋宏斗投手が6と2/3回を無失点と抑える中、7回には岡林勇希選手のタイムリーで得点を追加。中日は2投手の引退試合を勝利で飾りました。

前日にCS進出を決めた2位DeNAは、阪神と対戦。4回に山本祐大選手、5回に蝦名達夫選手のタイムリーでリードを奪いますが、7回に大山悠輔選手のソロで1点差に迫られます。しかし、8回にオースティン選手の2ランで突き放すと、そのまま逃げ切りました。DeNAのドラフト1位ルーキー・竹田祐投手は阪神打線と初対戦も、7回で被安打3、1失点と見事な好投で4勝目をあげました。

この結果、現在3位につける巨人のCS進出が決定。セ・リーグのCSは2年連続で阪神、DeNA、巨人の顔ぶれとなりました。2位争いを繰り広げるDeNAと巨人はいずれも残り7試合とする中、1ゲーム差となっています。

◇20日のセ・リーグ結果

◆巨人 3-1 広島

勝利投手【巨人】横川凱(2勝)

敗戦投手【広島】森翔平(7勝7敗)

セーブ【巨人】マルティネス(3勝2敗44S)

本塁打【巨人】岡本和真14号、【広島】中村奨成8号

◆中日 3-0 ヤクルト

勝利投手【中日】郄橋宏斗(7勝10敗)

敗戦投手【ヤクルト】小川泰弘(4勝5敗)

セーブ【中日】松山晋也(1敗42S)

◆DeNA 4-1 阪神勝利投手【DeNA】竹田祐 (4勝1敗)敗戦投手【阪神】郄橋遥人(3勝1敗)セーブ【DeNA】伊勢大夢(4敗12S)本塁打【DeNA】オースティン11号、【阪神】大山悠輔11号