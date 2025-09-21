3人組テクノポップユニットPerfumeがデビュー20周年記念日の21日、公式サイトで、12月31日をもってコールドスリープ（活動休止）に入ると発表した。結成から25年以上走り続け、今年デビュー20周年を迎えた。20周年の締めくくりのタイミングで、コールドスリープを決めた。将来的なカムバックも示唆している。

公式サイトで「自分たちが胸を張って“輝いている”と思えるこの瞬間を刻むため、私たちは2026年からPerfumeを一度コールドスリープします」と報告。「25周年を迎えた私たちが、初めてそれぞれの人生にクローズアップして向き合って、新しい私たちを見つけていこう、という時間です」と説明しつつ「また“新しいPerfume”になるため、それぞれがそれぞれにパワーアップしてカムバックしたいと思っているので、またみなさんに巡り会える日まで、温かく見守っていただけたら嬉しいです」とカムバックも示唆した。

Perfumeは99年に広島で結成し、05年にメジャーデビュー。中田ヤスタカ氏によるエレクトロなビートとシンセサイザーを駆使したサウンドで、「ポリリズム」「チョコレイト・ディスコ」「レーザービーム」など多数のヒット曲を生み出した。

NHK紅白歌合戦には08年から23年まで、紅組のグループではザ・ピーナッツに並び最長となる16年連続出場。19年には世界最大級の音楽フェス「コーチェラ」にJ−POP女性グループとして初出演し、23年には欧州最大の音楽フェス「Primavera Sound」への出演を果たすなど、日本を代表する女性グループとしての地位を築いていた。

Perfumeは22日から2日間、5年ぶりの東京ドーム公演「Perfume ZO／Z5 Anniversary“ネビュラロマンス”Episode TOKYO DOME」を控えている。

全文は次の通り。

私たちPerfumeの全ての活動の中心はLIVEにあります。

みなさんと同じ時、同じ場所に集い、共鳴するために全てを捧げて、

こんな奇跡はこれが最後かもしれないと思いながら、毎回ステージに立ち、心を燃やしてきました。

みんなとの時間はなににも代え難い私たちの生きがいです。

「輝いている私たちを歴史に残すこと」

それはPerfumeの夢のひとつでした。

そして今、自分たちが胸を張って“輝いている”と思えるこの瞬間を刻むため、

私たちは2026年からPerfumeを一度 コールドスリープ します。

Perfumeはどんな形になっても3人でいれば一生Perfume。

その中で長く人生を共にしていくなら、より良くかっこいいPerfumeでまた新しい挑戦へ進むため、

一つの区切りを持とうということになりました。

急に明日Perfumeの活動が入りましたと言われても、すぐに出られるように心も体も磨いて毎日備えてきて、

25周年を迎えた私たちが、初めてそれぞれの人生にクローズアップして向き合って、

新しい私たちを見つけていこう、という時間です。

そんな時間は体験したこともないし、そんな考え方もしたことがないので、

まずはリハビリから始めることになると思いますが（笑） 3人がチャレンジしたいと前に進むことにしました。

みなさんと創り上げたいくつもの景色はこれから先も私たちを鼓舞してくれて、

弱気になったり自分に負けそうになった時、きっとずっと照らし続けてくれます。

私たちを支え、応援してくださっているすべてのみなさまに、心から感謝しています。

一度も休まずずっとPerfumeを続けてきたので、それぞれの人生に少し時間をもらえたら、嬉しいです。

新しい夢も叶えていく私たちを応援してほしいです。

それもこれも、また“新しいPerfume”になるため、それぞれがそれぞれにパワーアップしてカムバックしたいと思っているので、またみなさんに巡り会える日まで、温かく見守っていただけたら嬉しいです。

2025年9月21日

Perfume