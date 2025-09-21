パウンド・フォー・パウンドに不満？ ボクシング界の重鎮が世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）を「世界最高」と改めて表明した。

井上はムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）に勝利するもボクシング界で最も権威ある「リング」誌のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、階級差のない最強ランキング）で３位に後退。１位にはサウル・アルバレス（メキシコ）を相手に衝撃的な勝利を収めたテレンス・クロフォード（米国）が１位に返り咲き、オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）が２位にとなった。

専門メディア「ＳＥＣＯＮＤＳＯＵＴ」は「ボブ・アラムは井上とクロフォードが再び勝利した後、誰が世界最高のファイターであるかを疑っていない」と報道。その上で、アラム氏がトップランク社のＸで井上とリング上で肩を並べ「世界最高ファイター」の文字が刻まれた写真を公開し「誰にも負けない」という言葉を添えたことに「アラム氏はためらうことなく井上を世界最高ファイターと名指しし、以前にモンスターが『自分が見た中で最高のファイターだ』と述べた主張を裏付けた」という。

これまで共同プロモーターとして井上を支援してきたアラム氏はＰＦＰランキングについては触れていないものの、あえてモンスターを「世界最高」と称することで、ＰＦＰで３位に後退したことへの不満を示唆したといえそうだ。