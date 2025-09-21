お昼寝から目覚めた子猫の様子が可愛すぎると、864万再生の大反響を呼んでいます。まだ少し眠たいのか、目をしぱしぱさせて何かを言いながら飼い主さんへと近づいてくる子猫の光景には、「この可愛すぎる生き物、なに？」「びっくりするくらい可愛いですね」と絶賛の声が続々と寄せられることに。何気ない日常の風景が、たくさんの人に癒やしを届けることとなりました。

【動画：寝起きの子猫→飼い主さんのもとへとやって来ると…】

お昼寝から目を覚ましたむぅちゃん

864万再生の反響を見せているのは、Instagramアカウント『あめむぅ 短足ミヌエット』に投稿された、ある日の光景。この日、ミヌエットのむぅちゃんはお昼寝から目覚め、飼い主さんの方へとやってきたそう。

むぅちゃんはまだ少し眠たいのか、目を細めながら、とことこと飼い主さんの方へと歩いてきたといいます。すると、飼い主さんに何かを伝えたいことがあったのか、むぅちゃんは「うにゃーん」と可愛らしい鳴き声をあげながら歩いてきたそう。寝ぼけながら飼い主さんに近づいてくるその姿に、思わずキュンとしてしまいます。

飼い主さんの姿を見て安心したむぅちゃんは…

むにゃむにゃと何かを言いながら、飼い主さんのところまでたどり着いたむぅちゃん。すると、飼い主さんのすぐそばまでやってきたことに安心したのか、目一杯伸びをし始めたそう。短い足を一生懸命伸ばすその姿に、思わず悶絶してしまいそうです。

そうして飼い主さんの近くまでやってきたむぅちゃんは、そのままコテッと床に横たわり、寝ぼけ眼でお口をむにゃむにゃと動かしてリラックスモードへ突入。無自覚に可愛さを振りまくむぅちゃんのその光景に、投稿を見たたくさんの人が癒やしを貰ったのでした。

むぅちゃんの寝起きの甘えん坊モードに、悶絶者続出！

そんな可愛さのオンパレードを見せつけるむぅちゃんですが、本番はここから。なんと、むぅちゃんは寝起きだったためか、いつも以上に甘えん坊になっていたご様子。飼い主さんの手に自分の顔をスリスリとすり寄せ始めたのだといいます。

さらには、抱っこをしてもらって嬉しそうな声を上げながら、飼い主さんの指をペロペロと舐め始めたそう。この一部始終を見ていた人からは、「なんたるあざとさ…！」と驚愕の声があがることに。

むぅちゃんのあまりの可愛さに、数え切れないほどの人が骨抜きにされてしまうのでした。

この光景には、「どこからそんなに可愛い声が出てるんだ…」「自分が可愛いことを分かってますね」「やばい、可愛すぎる♡」と、絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『あめむぅ 短足ミヌエット』では、そんな小悪魔な魅力を持つむぅちゃんと、ミヌエットのあめ君の可愛さを余すことなく見られます。

むぅちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「あめむぅ 短足ミヌエット」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。