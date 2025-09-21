首から下げて、手ぶらでGO♡【3COINS】バイカラーが可愛い！「新・トラベルグッズ」

旅行やレジャーで活躍してくれそうな【3COINS（スリーコインズ）】のウォレットにご注目！ 首から下げられるつくりになっており、必要なときにパッと取り出せるのが魅力。バイカラーが映える可愛らしいデザインも魅力の1つ。便利な「新・トラベルグッズ」をゲットして、お出かけ先での快適を叶えませんか？

ベージュとワインを合わせた、暖色系のバイカラーが映える可愛らしいウォレット。L字型のチャック仕様になっていて、口が大きく開くため中身も見やすそうです。外ポケット付きも嬉しいポイント。公式サイトによれば「首掛けができるショルダー付きなので、両手が空き手ぶらで楽々」と、使い勝手の良さもうかがえます。値段は\550（税込）。

鍵の紛失防止にもなりそうな「トラベルミニウォレット」

ファスナーで縦に開閉できる、ミニサイズのこちら。カーキとネイビーを合わせた、落ち着いた雰囲気のバイカラーが可愛いウォレットです。付属のストラップはありませんがカラビナ仕様になっており、手持ちのストラップに取り付ければ首から下げられます。値段は\330（税込）。公式サイトによると「内側には鍵を付けられるキーリング付き」で、探す手間が省けつつ、紛失防止にも役立ってくれそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino