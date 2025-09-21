Instagramで話題になっているのは、飼い主の太ももを再現した手作りクッション！？

愛情のこもった手作りクッションに魅了される猫さんたちの様子は、記事執筆時点で33万再生を突破し「すごく気持ち良さそう～♡」「ナイスアイデアすぎます！」「くつろいでるのが、ほんとに気持ちよさそう」といった声が寄せられました！

【動画：「ナイスアイデアすぎ」太ももが好きな猫たちのために、クッションで『太ももを再現』した結果…】

飼い主の太ももを再現したクッションを作ってみた！

Instagramアカウント「my place/猫と家♡(@my_place_2441)」に投稿されたのは、なんと飼い主さんの太ももを模したクッション！？

飼い主さんの太ももがお気に入りで、毎日のように群がる猫のちゃーくんとくーちゃん。そんな2匹のために、飼い主さんの太ももの柔らかさと弾力、そして形を再現したクッションを作ろうと飼い主さんは考えたのだそう！

まずは、110円の無地クッションを2個購入。2つのクッションを飼い主さんの太ももの形になるよう、うまく繋ぎ合わせて、2匹の体の大きさにフィットするように形を整えると…

良い具合の弾力と柔らかさ、そして太ももを模したような形の特製クッションが完成したのだとか！

さて、ちゃーくん、くーちゃんの反応は……？

猫さんたちの反応は…？

クッションを渡してみると、早速使ってくれているのは、くーちゃん！とてもリラックスした様子で、体を丸めてくつろいでくれたそう。

さらに、太ももクッションに気づいたちゃーくんも近づいてくると「それ、貸して」と、くーちゃんにお願い。しかし、くーちゃんは「どうしよっかな～」と独占したといいます！

その後、くーちゃんが退いたタイミングを見計らい、ちゃーくんも太ももクッションを堪能したのだとか！とても嬉しそうにゴロゴロと体を擦り付ける様子からは、2匹がクッションをかなり気に入ったことがうかがえたといいます。

これほど喜んでくれたら、飼い主冥利につきますね！飼い主さんの太ももが好きすぎて、太ももを模したクッションを奪い合う2匹なのでした。

斬新で素晴らしいアイデアに賞賛の声

太ももクッションという斬新なアイデアがInstagramに投稿されると、多くの人がこの素晴らしいアイデアを絶賛！

投稿は33万回以上再生され、「すごく気持ち良さそう～♡」「ナイスアイデアすぎます！」「くつろいでるのが、ほんとに気持ちよさそう」といった称賛する声が寄せられました。

Instagramアカウント「my place/猫と家♡」では、今回ご紹介したちゃーくんとくーちゃんのまったりとしたのんびり猫ライフが投稿されています。

