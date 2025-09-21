安達祐実、愛猫との“寝落ち”姿に癒やしの声 「可愛すぎる」「優しいですね」
女優の安達祐実が19日、自身のインスタグラムを更新し、愛猫と一緒に“寝落ち”してしまった様子を公開。無防備な姿に「可愛すぎる」「優しいですね」といった反響が寄せられている。
【写真】安達祐実、無修正で“今”をさらけ出す
投稿された写真では、安達がソファで愛猫に寄り添いながら目を閉じ、眠ってしまった様子が収められており、「ちょっと甘えるつもりが いつの間にか寝落ち 迷惑そうなニャン」とつづり、猫の表情とのギャップもユーモラスに切り取られている。
この姿にファンからは「ゆみちゃんもニャンコも可愛い」「枕になってくれるなんて優しいですね」「ちょっと迷惑そうなお顔も可愛い」といった声が寄せられ、ほっこりとしたやりとりが広がっている。
引用：「安達祐実」インスタグラム（＠_yumi_adachi）
【写真】安達祐実、無修正で“今”をさらけ出す
投稿された写真では、安達がソファで愛猫に寄り添いながら目を閉じ、眠ってしまった様子が収められており、「ちょっと甘えるつもりが いつの間にか寝落ち 迷惑そうなニャン」とつづり、猫の表情とのギャップもユーモラスに切り取られている。
この姿にファンからは「ゆみちゃんもニャンコも可愛い」「枕になってくれるなんて優しいですね」「ちょっと迷惑そうなお顔も可愛い」といった声が寄せられ、ほっこりとしたやりとりが広がっている。
引用：「安達祐実」インスタグラム（＠_yumi_adachi）