『べらぼう』第36回 “蔦重”横浜流星、“定信”井上祐貴の怒りを買い本の絶版を言い渡される
横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第36回「鸚鵡のけりは鴨（おうむのけりはかも）」が21日の今夜放送される。
【写真】蔦重（横浜流星）の本に激怒する定信（井上祐貴）
本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。江戸郊外の吉原の貧しい庶民の子に生まれた主人公・蔦重こと重三郎を横浜が演じる。脚本を務めるのは『JIN-仁-』（TBS系）や大河ドラマ『おんな城主 直虎』、よしながふみ原作のドラマ『大奥』を手がけた森下佳子。
【第36回「鸚鵡のけりは鴨」あらすじ】
蔦屋の新作『鸚鵡返文武二道（おうむがえしぶんぶのふたみち）』『天下一面鏡梅鉢（てんかいちめんかがみのうめばち）』が飛ぶように売れる。
しかし、定信（井上祐貴）は蔦重の本に激怒し絶版を言い渡す。喜三二（尾美としのり）は、筆を断つ決断をし、春町（岡山天音）は呼び出しにあう。
そして蔦重は、南畝（桐谷健太）からの文で、東作（木村了）が病だと知り、須原屋（里見浩太朗）や南畝とともに見舞いに訪れる。
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSにて18時、BSプレミアム4Kにて12時15分放送。
