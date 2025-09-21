３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅが１２月３１日をもって活動休止することを２１日、公式サイトなどで発表した。２００５年９月２１日にシングル「リニアモーターガール」でメジャーデビューし、この日はデビュー２０周年の記念日だった。

３人は「活動休止」といいう文言を使わず、「２０２６年からＰｅｒｆｕｍｅを一度、コールドスリープ（＝冷凍睡眠の状態の意）します」と表現。「“新しいＰｅｒｆｕｍｅ”になるため、それぞれがそれぞれぞれにパワーアップしてカムバックしたいと思っている」と再会を約束した。

【以下、コメント全文】

私たちＰｅｒｆｕｍｅの全ての活動の中心はＬＩＶＥにあります。

みなさんと同じ時、同じ場所に集い、共鳴するために全てを捧（ささ）げて、こんな奇跡はこれが最後かもしれないと思いながら、毎回ステージに立ち、心を燃やしてきました。

みんなとの時間は何にも代え難い私たちの生きがいです。

「輝いている私たちを歴史に残すこと」

それはＰｅｒｆｕｍｅの夢のひとつでした。

そして今、自分たちが胸を張って“輝いている”と思えるこの瞬間を刻むため、私たちは２０２６年からＰｅｒｆｕｍｅを一度、コールドスリープします。

Ｐｅｒｆｕｍｅはどんな形になっても、３人でいれば一生Ｐｅｒｆｕｍｅ。

その中で長く人生を共にしていくなら、より良くかっこいいＰｅｒｆｕｍｅでまた新しい挑戦へ進むため、一つの区切りを持とうということになりました。

急に明日Ｐｅｒｆｕｍｅの活動が入りましたと言われても、すぐに出られるように心も体も磨いて毎日備えてきて、２５周年を迎えた私たちが、初めてそれぞれの人生にクローズアップして向き合って、新しい私たちを見つけていこう、という時間です。

そんな時間は体験したこともないし、そんな考え方もしたことがないので、まずはリハビリから始めることになると思いますが（笑）、３人がチャレンジしたいと前に進むことにしました。

みなさんと創（つく）り上げたいくつもの景色は、これから先も私たちを鼓舞してくれて、弱気になったり自分に負けそうになった時、きっとずっと照らし続けてくれます。

私たちを支え、応援してくださっている全てのみなさまに、心から感謝しています。

一度も休まずずっとＰｅｒｆｕｍｅを続けてきたので、それぞれの人生に少し時間をもらえたら、嬉（うれ）しいです。

新しい夢も叶えていく私たちを応援してほしいです。

それもこれも、また“新しいＰｅｒｆｕｍｅ”になるため、それぞれがそれぞれぞれにパワーアップしてカムバックしたいと思っているので、またみなさんに巡り会える日まで、温かく見守っていただけたら嬉しいです。