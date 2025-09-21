◆世界陸上 最終日（２１日、国立競技場）

１３日に開幕した世界陸上も、残す日程は１日のみとなった。最終日には男子４００メートルリレー決勝が行われ、世界陸上１９年ドーハ大会で銅メダルを獲得も、その後は表彰台から遠ざかる“リレー侍”が、完全復活を目指す。これまで国内外のアスリートが残した名場面、名セリフを写真とともに振り返る。

◆第１日（１３日）

・男子３５キロ競歩勝木隼人が２時間２９分１６秒で日本人メダル第１号の銅メダル

「やる気・元気・勝木！」

・男女混合１６００メートルリレー決勝で日本（吉津拓歩、井戸アビゲイル風果、今泉堅実、松本奈菜子）が３分１７秒５３の８位で初入賞

井戸「この舞台（決勝）で走れたことはうれしい」

・女子１万メートルで広中璃梨佳が３１分９秒６２で６位入賞

「思う存分楽しもうと気持ちと、諦めない気持ちで皆さんと戦えた」

◆第２日（１４日）

・女子マラソンで世界大会初出場の元早大サークル出身の小林香菜が２時間２８分５０秒で７位入賞

「本当に練習を信じて頑張った」

・男子１００メートル決勝で人類最速男は９秒７７でオブリク・セビル（ジャマイカ）に決まった

「チャンピオンになれると信じて頑張り続けてきた結晶がこの金メダルに詰まっている」

◆第３日（１５日）

・男子３０００メートル障害決勝で三浦龍司がメダル圏内と１秒３４差の８位入賞

「残り数十メートルまでメダルが見えた」

・男子棒高跳びでデュプランティス（スウェーデン）が６メートル３０の世界新で３連覇

「皆さんに世界記録を届けられて本当にうれしい」

◆第４日（１６日）

・男子１１０メートル障害決勝で村竹ラシッドが１３秒１８で５位入賞もメダル届かず涙

「何が足りなかったんだろうな」

・男子走り高跳び決勝で赤松諒一が２メートル２４で８位。パリ五輪に続き連続入賞

「入賞できてうれしいが、（メダル獲得の）目標が達成できなかったので悔しい」

◆第５日（１７日）

・女子２００メートル予選で井戸アビゲイル風果が２２秒９８で１４年ぶり２人目の準決勝進出

「イェーイ、やったー！うれしい！！」

◆第６日（１８日）

・女子８００メートル予選で１７歳・久保凛が２分２秒８４で予選敗退、ほろ苦涙の世界デビュー

「今回の経験は無駄にしない」

・男子４００メートルで３４年ぶりに決勝に進出した中島佑気ジョセフが４４秒６２で日本人歴代最高６位入賞

「まだまだ先は長い。メダル、金メダルを目指していきたい」

◆第７日（１９日）

・女子やり投げで連覇に挑んだ北口榛花が６０メートル３８で６年ぶり２度目の予選敗退

「ちょっと足りない部分が多かった」

・男子２００メートル決勝でライルズ（米国）が４連覇達成でかめはめ波ポーズを連発

「素晴らしい観客の皆さんとエネルギーを分かち合えたことに本当に感謝している」

◆第８日（２０日）

・女子２０キロ競歩で藤井菜々子が日本新記録＆銅メダル獲得で日本人女子初の表彰台

「次は金メダルへと歩いていきたい」

・男子２０キロ競歩で世界記録保持者・山西利和が１５キロまで首位も警告３度受けてまさかの２８位

「慢心があったかと思う」