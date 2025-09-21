“SKE48次世代エース”大村杏、初写真集は「100億万点です！」 『ヘビロテ』意識のランジェリーカットも
SKE48の11期生・大村杏が、自身の20歳の誕生日にあたる20日に1st写真集『杏仁豆腐』発売記念会見を行った。
【写真】「大島優子みたい！」との声も…『ヘビロテ』意識のランジェリーカット
2022年にグループへ加入し、2025年3月発売の34thシングル『Tick tack zack』のカップリング「心よ 声を上げろ！」で初のセンターを務めた次世代エースのメモリアルな一冊。ロケ地はタイ・バンコクとリゾート地パタヤ。「タイでのホームステイ生活」をテーマに、現地の町や民家での暮らしや人々との交流、パタヤの透明度の高いビーチやウォーターパーク、プールヴィラでのリラックスした様子まで、さまざまな表情を収めた。
また、今作では自身初となるランジェリーカットにも挑戦。本人が熱望したAKB48の『ヘビーローテーション』のMV衣装をオマージュしたラブリーなランジェリーに加え、今までに見たことのないドキッとするような大人っぽいランジェリー、そしてさらに背伸びした大胆カットまで…。20歳という節目を迎えるにあたり、大村の“今”をこれでもかというくらい詰め込んだメモリアルな写真集が完成した。
●写真集発売が決まったときの気持ちは？
発表していただいた時「ヤングチャンピオン」の撮影後だったので、まさかそんなサプライズが待ってるなんて思ってなくて、すごくびっくりしました。私はまだグラビアを始めて1年位なんですけど、グラビア楽しいなって、もっとやりたいなって思っていた時に、写真集のお話をいただいて、すごく嬉しくて。自分にしかない写真集、そして19歳の時に撮れるということで、他のメンバーとは違ったフレッシュな1冊にしようっていう、そういうワクワクした気持ちがすごくありました。
●撮影場所はタイのバンコクとパタヤとのことでしたが、撮影の時の思い出や、心に残ってることなどは？
今回3泊4日タイの方に行かせていただいて、ほんとにいっぱいあるんですけど、到着して1番最初にタイのマッサージを受けさせていただいて。思ってたマッサージと違ったなっていうのが今でもずっと残ってます。タイの本格的なマッサージを受けて、正直すごく痛かったなっていうのと、今でもすごく楽しかったなって思い出すので。1発目の思い出がそれだったので、とても印象深いです。
●今回の作品を初めて手に取った時の感想は？
まず率直に思ったのが、カラフルだなって。先輩方の写真集をたくさん見てきたんですけれども、それに比べるとすごく笑顔のカットも多いなって思いますし、タイで撮影させていただいたのもあって、カラフルなのが、個性が出ていて私らしいなっていう風に思いました。
●タイトルにこめた思いは？
実は秋元康先生から候補がいくつか送られてきた10個ほどあった中の1番目に『杏仁豆腐』があって。もうこれしかないと思って、正直全部見切れてないくらいでもう私は『杏仁豆腐』でいきたいってマネージャーさんに返しました。ほんとに1分ぐらいで返信して、ほんとに最速で決めたと思います。やっぱり杏という私の名前が入ってるっていうのもありますし、パッと見た印象がやっぱりすごい。なんか目立ちますし、4文字で。杏仁豆腐ってなんか色白ですし、私のことかな（笑）と思ったので、もうこれにしますっていう風に言いました。
●撮影にあたって特別なボディメイクはしましたか？
特にあまり意識してなくって。先輩の井上瑠夏さんが「杏はそのままの方がいいよ」って言ってくださったことがあって。それがきっかけで、特に自分を変えようとかそういうのはなく、自然体な感じで臨んだのも結構ポイントかなという風に思います。
●お気に入りカットを選んだ理由は？
今回AKB48さんの「ヘビーローテーション」の世界観をオマージュしたカットを撮影させていただいて。当時幼稚園生ぐらいだった私は、大島優子さんがすごく好きで、「ヘビーローテーション」の（MVの）世界観を自分でもやってみたいなとか、ああいう衣装着てみたいなっていう風にずっと思っていたんです。写真集が発売されるという時に、それをやってみたいって1番に思って希望させていただいて。セットから衣装、ヘアメイクまで、もう本当に完璧に再現していただけて、SNSとかでもすごく皆さんがいい反応をくださってます。「懐かしい」とか言ってくださったり、「すごい！大島優子さんみたい」みたいなことを言ってくださったのがすごく嬉しかったので、ほんとに1番見ていただきたいカットです。
●お気に入りカットについて、周りのメンバーや先輩メンバーの反響は？
私がSNSにオフショットを載せたら、多数のメンバーが「いいね」をしてくださって。会った時とかに「あのカットよかったよ」とか、「懐かしい」とか、「大島優子さん好きなんだ」とか言っていただけて。例えばファンの方とかも、私と同じぐらいの年の方が懐かしいなって、見てみようかなっていう風に思っていただけてたら嬉しいですし、メンバーも「私もミュージックビデオ好きだった」とか言ってくださって、共感してくださったのがすごく嬉しかったです。
●お気に入りカットの他に何ご自身挑戦したカットは？
挑戦したカットは、やっぱりランジェリーカットかなって思います。
グラビアを始めて1年でランジェリーに挑戦するなんて思ってもいなかったので、その写真を見た時にすごく恥ずかしくなったというか…。すごく大人っぽいランジェリーで大人っぽい表情をしている自分にちょっとまだ慣れてはいないんですけど、やっぱりこれが私の今回の1st写真集の本気度合いがわかるのかなって思うので、たくさん見ていただきたいです。中でも肩紐を落としてる大胆なカットがあって。普段のグラビアでは絶対にしないカットなので、これはぜひこの1冊を見ていただきたいなと思います。
●写真集の出来栄えを採点すると何点？
100億万点です！私にしかできない1冊ができたなって思いますし、フレッシュさやカラフルさとか、笑顔が多い写真集になっているので、見た人も新鮮な気持ちになれるなって思いましたし、自分でも見ててすごく元気がもらえるような、そんな写真集になったので、自信作です！
●今日誕生日ということで、20歳になった瞬間はどのようにに過ごしましたか？
昨日（SKE48の）仕事があって、東京に泊まらせていただいたんです。1人で過ごすんだろうなっていう風に思っていたら、12時頃にピンポンって来て、開けたらメンバーがいて！同期の原優寧ちゃんと先輩の坂本真凛さんと井上瑠夏さんが扉の前にいらっしゃって、ほんとにびっくりして。たまたま同じく東京でお仕事だったので駆けつけてきて0時にお祝いしてくださって。20個、私の歳の数だけお菓子を買ってきてくださったりとかして、ほんとに幸せだなって思いました！1人で過ごすことなく、幸せに過ごせたので、20歳1番最初の思い出ですね。
●お酒も飲めるようになりましたたが、誰と飲みたい？
結構もう1ヶ月前ぐらいから楽しみにしていて。イベントが今たくさんあるので、タイミング見計らってはいるんですけど、1番の楽しみですね。やっぱり家族と、まずは一緒にちょっと喜びを分かち合いたいなって思います。
●20歳の抱負は？
20歳になって写真集を発売させていただいたりとか、いろんなことに挑戦させていただいます。個人的なお仕事だと演技だとか、そういうアイドルとはまた違ったお仕事も頑張りたいなって思いますし、グループとしてはやっぱり大きなステージに立ちたいなというのを目標にしていて。後輩も増えてきて、大人にもなったので、もっとグループを引っ張っていけるような人になりたいですし、この写真集を通してSKE48を気になってくれる人が一人でも多くいればいいなと思っています。
●写真集を買ってくださった方にどんなところを見てほしいですか？
この写真集は10代の私が詰まった1冊になっていますし、素に近い私が見られると思うので、いっぱい見ていいところをたくさん感想言っていただきたいです。私も皆さんに早くお届けしたいなという気持ちでいっぱいなので、この1冊を見てもっと私のことを知っていただきたいですし、もっと好きになってほしいなって思います。
