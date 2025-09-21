『芸能人格付けチェック』「ブレイキン」初登場 Shigekix、アマチュア高校生と“１on１バトル”
27日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェック 秋の3時間半スペシャル』（後6：30〜10：00）で、出題されるチェック項目に世界的ダンサー・Shigekixが登場する。
【集合カット】27日放送『芸能人格付けチェック』の出演者
ダウンタウンの浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組んで6つの格付けチェックを受ける格付けバラエティー。今回は、“食と芸術、さらにスポーツ”にまつわる6つのチェックを行う。
竹中直人、桂宮治、河合郁人、ホラン千秋、朝日奈央、村上佳菜子、そしてME:IのKEIKO・SUZU・TSUZUMIが初参戦。前回、「映す価値なし」となり画面から消える屈辱を味わった生瀬勝久、藤原紀香、市川右團次、神尾楓珠、みちょぱ、ニューヨークがリベンジを誓う。
2024年パリ五輪で正式種目となり、世界中の若者たちを熱狂させているストリートダンス「ブレイキン」が格付けチェックに初登場する。パリ五輪日本代表を務めたShigekixと、彼に憧れるアマチュア高校生が１on１のバトル形式でパフォーマンス。プロレスのマスクをかぶった両者のダンスを見比べ、どちらがShigekixかを当てる。
このチェックには、「ブレイキンの番組に出演したことがあって、目の前でShigekixさんのダンスを見たことがあります」と語る朝日、「私たちはダンスが本業なので。しかもShigekixさんとはテレビでも何度か共演させていただいた」と話すME:IのKEIKO・SUZU・TSUZUMIらが参戦。パフォーマンスを終えたShigekixがスタジオにも登場し、正解者、不正解者の両方を出迎える。はたしてShigekixに謝罪することになる芸能人は誰なのか。
そのほか、May J.がボーカルで華を添える「混合アンサンブル」チェックや「シャンパン」の飲み比べなど、計6つのチェックが用意される。
