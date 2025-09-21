タカトシ・トシ、機内で会った大御所俳優を明かす「気付いてらっしゃった！」
お笑いコンビ・タカアンドトシのトシ（49）が、北海道放送『ジンギス談！』（毎週水曜 後11：56）に出演。飛行機内で大物芸能人と遭遇したエピソードを明かした。
＜貴重写真＞タカアンドトシ・トシ、妻＆子ども2人との家族ショット公開
番組は5週連続で、7月20日に開催した番組公開イベント「ジンギス談！寄席2025」の内容を一部放送。その中で「面識がない大御所 挨拶するべき？」と疑問を投げかけた。
トシは過去のエピソードとして、「飛行機に乗ってて、僕がいて奥さんがいて、通路挟んで松平健さんがいたんです。松平健さんですよ!?」とトーク。「僕らテレビに出だしたくらいで、当然俺のことなんで知るわけがない」と冷静で、妻から「松平健さんいるよ」と言われたが「いや、ステージが違いすぎるだろう！」とツッコミ。「ちょっと最近出て来た若手芸人と、大御所中の大御所って。知るわけないからいいいいって！」と振り返った。
すると降り際に、松平がトシの妻に「いつも見ていますと言っておいてください」と声をかけたという。トシは「気付いてらっしゃったんですよ！僕のこと」「うーわ！まさか知ってると思わないから。そこは難しい」と投げかけた。
