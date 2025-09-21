3人組テクノポップユニットPerfumeがデビュー20周年記念日の21日未明、オフィシャルファンクラブサイトを更新し、12月31日をもってコールドスリープ（活動休止）に入ると発表した。「より良くかっこいいPerfumeでまた新しい挑戦へ進むため、一つの区切りを持とうということになりました」などと、理由を説明している。

◆Perfumeのあゆみ◆

▼99年 広島で結成。

▼05年 メジャーデビュー。

▼07年 シングル「ポリリズム」リリース。

▼08年 アルバム「GAME」がテクノポップ史上初のオリコン週間1位獲得。NHK紅白歌合戦に初出場、以降23年まで16年連続出場。

▼09年 初全国ツアー「直角二等辺三角形TOUR」開催。

▼10年 初の東京ドーム公演開催。

▼12年 台湾、韓国、香港、シンガポールで初の海外ツアー「Perfume WORLD TOUR 1st」開催。

▼13年 世界最大の広告祭「カンヌライオンズ国際クリエーティビティー・フェスティバル」で日本人歌手として初パフォーマンス。

▼15年 結成15周年とデビュー10周年を記念した日本武道館7DAYS公演「BUDOUKaaaaaaaaaaN！！！！！」開催。

▼16年 「COSMIC EXPLORER」北米ツアー、3大ドームツアー開催。

▼19年 世界最大級の音楽フェス「コーチェラ」にJ−POP女性アーティストとして初出演。

▼20年 4大ドームツアー「P Cubed」開催。

▼23年 欧州最大の音楽フェス「Primavera Sound」出演。