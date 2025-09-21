ヒコロヒー×宮嵜守史【対談】テレビ出演が増えた時期に始めた配信が、すべての気持ちを置いていく場所に／ラジオはパーソナリティ犲‖茘甅
■出会ったことがないタイプのパーソナリティ ヒコロヒーさん
対談した当時、ヒコロヒーと僕はYouTubeで「岩場の女」という音声コンテンツを配信していた。夜な夜な2人で集まってはスタジオでもない空きスペースで録音し、コソコソと公開していた。お互いに私的な行為だった。3年ほど続けてPodcastに挑戦することを決めた。
YouTubeは音声コンテンツより動画コンテンツを求める人が圧倒的に多い。公開されているほとんどが動画コンテンツ。投稿者は性別も年齢も国籍も千差万別。そんな総合格闘技場みたいな場所でひっそりとラジオの鍛錬をしていた。そのときヒコロヒーが感じたことを投稿するというより狹蟯する〞ことが当時はしっくりきていた。
Podcastに挑戦した理由は3つ。音声コンテンツを配信するライバルしかいない市場で勝負してみたかったこと。オフィシャルな業務としてヒコロヒーに向き合いたかったこと。ヒコロヒーのトークの特徴や才能が唯一無二であると感じたこと。
ヒコロヒーというパーソナリティは今までに出会ったことのないタイプだった。その彼女の魅力を僕はもっと多くの人に伝えたい。
■最初におもしろいと言ってくれたのが宮嵜さん
宮嵜 知り合ってから結構長いし、いろいろ話してきてるけど、まだヒコロヒーのことがよくわかってないんだよね。乙女になるときと、男っぽくなるときがあるし。
ヒコロヒー 乙女なところってどこで感じてるんですか？
宮嵜 居酒屋で料理が来たときに、音が鳴らないように軽く拍手するところ（笑）。
ヒコロヒー それを乙女と定義づけられてるんや（笑）。
宮嵜 あと、ネタ以外のトークをしてるとき、おまじないみたいに手を叩きながら喋ってるよね。心を落ち着かせるために自分でリズムをとってるというか。ヒコロヒーには多面性がある気がする。『岩場の女』を録ってても感じるけど、ヒコロヒーの中にまだ売れてない、恵まれてない立場の自分もいるじゃん？
ヒコロヒー うんうん。
宮嵜 でも、同時に売れてる自覚もあると思う。鼻にかけてるという意味じゃなくて。売れているからこそある程度の責任が出てきて、それをしっかり守ろうとしている自分がいる気がする。
ヒコロヒー 「今日はこのモードにしよう」なんて意識したことは1回もないんですけど、『岩場』では「こんなん言って大丈夫ですかね？」と確認するときがありますよね。
宮嵜 「これ言ったらマズいかな」というブレーキが新設されてるんじゃない？
ヒコロヒー たしかになあ。それはあるかもしれないです。
宮嵜 あと、人前であるかそうでないかの意識もすごくあると思う。昔、ヒコロヒーがツイキャス★1 をやってるのを聴いたとき、リスナーが8人だけなのに「多い」と言ってたじゃん。その基準にはシンパシーを感じる。
ヒコロヒー ツイキャスで8人は多いですよ。しかもあれは深夜3時半ぐらいでした。
宮嵜 「もうメディアになっちゃう」って言ってたからね。
ヒコロヒー それはもう大メディアですから。
宮嵜 その意識がホントに興味深い。
ヒコロヒー 『マイナビ Laughter Night』★2 でネタをやったときに、審査員だった宮嵜さんから声をかけてくれて、それから飯に連れていってもらうようになったんですよね。そのあと、あの痰壺みたいなツイキャスを「実は聴いてました」と言われたから、「8人のうちの1人は宮嵜さんやったんかい！」って驚きました。『Laughter Night』でもホント汚いだけの女がネタをして、しかも4分しか持ち時間がないのに、1人だけ8分ぐらいやってましたから。
宮嵜 前振りの長いネタでね。
ヒコロヒー 宮嵜さんは「おもしろかったね」と言ってくれましたけど、それまでそんなことなかったんですよ。オーディションに行っても、ネタをちゃんと見てもらえないなんてザラにありましたし、「このネタはR-1でどこまで行ったんですか？」ってきかれたこともありました。「いやいや、目の前でネタを見たんやから、なんで他の誰かがつけた成績が気になってるん？」なんて思ったり。あのころは「出会う人に嫌なヤツが多いなあ」って思ってた時代やったんです。そんな中で、純粋にネタだけを見て「おもしろいね」と言ってくれたのが衝撃的でした。フタを開けてみたら、その人があの爛劵欧舛磴〞だと。当時は宮嵜さんみたいな狡砲ない人〞ってまわりで結構珍しかったんです。
宮嵜 痛くないってどういうこと？
ヒコロヒー 20代で若かった私の中では、ある程度培ったものがある人たちって、名も無き若手の前で「俺はこれをやって、あれもやってきた」とか、「あの人と仲が良くてさ」とか、「あいつを育てたのは俺だ」って、なんか雪崩のように言ってくるイメージだったんです。それが痛いよね、寒いよねって感覚が最初からありました。でも、宮嵜さんは私の好きなラジオをやってた方やから、風土も同じというか。私もすぐ懐いて、飯に行くようになったけど、良いときも悪いときも変わらずにずっと「単独おもしろかった」「あのネタいいね」「いい設定だね」って声をかけてくれました。
★1 2017年4月3日27時、ヒコロヒーの同期であるお笑いコンビ・ランパンプスの『オールナイトニッポン0』の初回放送がスタート。いてもたってもいられなくなったヒコロヒーが真裏でツイキャスを始めたのを、『伊集院光 深夜の馬鹿力』の生放送を終えた宮嵜が偶然発見した。
★2 TBSラジオで2015年4月にスタートしたお笑いのネタ番組。公開収録によるオンエア権争奪ライブが行われ、年間のグランドチャンピオンになると、冠特番が放送され、番組後半の30分枠を1年間担当するのが習わしとなっている。
■『岩場』はすべての気持ちを置いておく場所
宮嵜 ヒコロヒーの自意識が一定じゃないところがおもしろい。ハングリーな意識もあるし、ちゃんと今の立場を理解した上で、守ったり、攻めたりする意識もあるし。
ヒコロヒー 『岩場』を録り始めてからもう1年半経ちますけど、その意識の間のことをたぶん全部言ってます。2年前ぐらいに深夜番組に出演することが増えてきて、そのころに「鍛錬の場として『岩場』をやりましょう」となったんですけど、そこから『キョコロヒー』★3 が始まって、急にゴールデンの仕事も増えだして、一番意味わからん荒波みたいな状況でしたから。宮嵜さんから「エピソードじゃなく、考えていることを話すのでもいいよ」と言われたこともあって、『岩場』ではメッチャ素直に話してるんじゃないですかね。「タレントみたいな仕事しかしてへん」と言った回もあったし。
宮嵜 自分の中で考えがハッキリしていたら、伸びもしないし、縮みもしないから、自覚してないのは当然かもしれない。
ヒコロヒー 私はこの時期に番組を始めるんやったら、そのときに何を思っていたのか、全部置いておきたいと思ったんです。いまだに「何を喋ったっけかな？」と思ってたまに聴き直すときがあるんですけど、『岩場』でさえ、めっちゃぬるいだけの話をしてる日もあるんですよ。「ああ、このときはそういうモードやったんかな」と思うんですけど、逆に振り切って「もう嫌や！」と言ってる回もある。それって、私が学生時代から聴き始めて、ハマってのめり込んできたラジオの感じを踏襲してるのかなと思います。1年半いろんな話を『岩場』でしてきましたけど、藤井風さん★4 の話をした瞬間、再生回数6万回を叩き出したのはビックリしました。
宮嵜 それがYouTubeだと思うんだよ。『岩場』をYouTubeじゃなく、音声配信アプリでやってたら、たぶん結果は違ったかもしれない。有象無象が回遊してるYouTubeに置いておいたからよかった。
ヒコロヒー 「『岩場の女』を聴いてます」と言ってくる人って意外と多いんですよ。
宮嵜 あの再生回数で？（笑）。
ヒコロヒー そう。なんなんやろう？ 劇場やイベントに来てくれたりとか、現場で一緒になる人とかもそうなんですけど。「『岩場』がメッチャ好きです」って言ってくれる人はコアファンなんですかね？
宮嵜 コアなファンもいるだろうし、たまたま出会って「誰これ？」という人も聴いてるかもしれないし、いろんな人がいる場所だからこそ、YouTubeはおもしろいと思う。それにしても藤井風さんの再生回数はね。
ヒコロヒー たまげましたね。その1個前は再生回数5000回ぐらいですからね。恥ずかしかったもん。
宮嵜 でも、それがいいと思う。そもそも練習台があれだけの数字になるってすごいことだし。ヒコロヒーとしては1人で喋る難しさもあるの？
ヒコロヒー 1人喋りのラジオとしたら、伊集院（光）さんとか、山里（亮太）さんとか、神田伯山さんもそうですけど、言葉が正しいじゃないですか。爐討砲鬚〞がしっかりしてる。そこは私は全然足りてないですけど、でもやっててメチャクチャ楽しいですね。GERA★5 でやっているラジオでも作家さんに喋るみたいにはあえてあんまりしてなくて、外に向けて、リスナーに向けて喋るのを意識しています。FMの番組★6 ではそこにスタッフとのやりとりも加えて、ちょっとだけ変えたりしながら、どれが一番自分のおもしろい瞬間が出やすいか、いろんな番組で探らせてもらってますね。
宮嵜 楽しいことはすごく大事だと思う。「しんどいなあ」も成分としてあっていいと思うんだけど、しんどいが楽しいを上回ると、おもしろくない。
ヒコロヒー 「しんどい」はまだないかもしれない。
宮嵜 「今日はどうしよう？」とか、「話すことがない」とかにならなければね。たとえば、ライブのチケットを買ってお客さんが待っているのに、ステージに出て行って「ごめんなさい。今日は話すことないです」はダメじゃん？
ヒコロヒー 「何を話そう？」はありますけどね。私の場合、「話すことないなあ」より、これもあれも喋りたいけど、どうやったらマイルドになるかなってことですよね（笑）。
宮嵜 そうだね。
ヒコロヒー つねに聴いてほしいことはいっぱいあるんですけど、「どこまで喋る？」があって。手元にある粘土を、削いだり、付け替えたりして、人様の耳に入れてもいいものを作っていくイメージですかね。でも、まだまだですよ。この本で宮嵜さんと対談されている諸先輩方はホントに手練れみたいな方たちですから。まだ誰もやれなかったラジオの形を見つけたいです。
★3 2021年3月からテレビ朝日で放送されているバラエティ番組。元日向坂46・齊藤京子とヒコロヒーの冠番組で、当初は深夜の『スーパーバラバラ大作戦』枠で放送されていたが、人気を得て0時台に昇格した。
★4 ヒコロヒーとは2022年4月放送の『藤井風テレビ with シソンヌ・ヒコロヒー』（テレビ朝日）で共演。ライブに招待された話を『岩場の女』で語った。
★5 『ヒコロヒーのストロベリーワンピース』。GERAで2020年10月から2024年12月まで放送していた。GERAとは株式会社ファンコミュニケーションズが運営しているお笑い芸人に特化したラジオアプリ。
★6 『トーキョー・エフエムロヒー』。TOKYOFMで2022年10月からスタート。当初は日中の30分番組だったが、現在はお笑い芸人による夜のワイド番組『喋るズ』の木曜日として放送されている。
