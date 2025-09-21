「台風19号」進路定まらず

非常に強い台風１９号は、きょう（２１日）午前３時現在、南鳥島近海を１時間におよそ２０キロの速さで西北西へ進んでいます。

中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルとなっています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

「台風19号」今後の進路は？

台風の中心は、





「台風18号」はどこに？

きょう（21日）午後３時には南鳥島近海で猛烈な台風になる見込み中心の気圧は９２０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５５メートル、最大瞬間風速は７５メートルあす（22日）午前３時には南鳥島近海で猛烈な台風中心の気圧は９１０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５５メートル、最大瞬間風速は８０メートルあさって（23日）午前３時には日本の東で非常に強い台風中心の気圧は９４０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートル24日午前３時には日本の東で強い台風中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は６０メートル２５日午前３時には日本の東で強い台風中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートル２６日午前３時には日本の東中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルの予想となっています。

強い台風第１８号は、きょう（２１日）午前３時にはフィリピンの東にあって、１時間におよそ１５キロの速さで西北西へ進んでいます。



中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は６０メートルで、中心から半径１３０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。



また、中心の東側５６０キロ以内と西側３９０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。



今後の進路予想図については【画像②】の通りです。

台風18号 沖縄地方は高波に注意を

台風の中心は、



あす（２２日）午前３時にはフィリピンの東で非常に強い台風になる見込み

中心の気圧は９２５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートル



あさって（２３日）午前３時にはバシー海峡で猛烈な台風になる見込み

中心の気圧は９１５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５５メートル、

最大瞬間風速は７５メートル



２４日午前３時には南シナ海

中心の気圧は９４０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６５メートル



が予想されます。



八重山地方では、２２日から大しけとなる見込みです。高波に警戒してください。沖縄本島地方と宮古島地方では高波に、先島諸島では強風、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に十分注意してください。



［波の予想］

２１日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ３メートル うねりを伴う

宮古島地方 ４メートル うねりを伴う

八重山地方 ４メートル うねりを伴う

２２日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

宮古島地方 ５メートル うねりを伴う

八重山地方 ６メートル うねりを伴う

２３日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

宮古島地方 ５メートル うねりを伴う

八重山地方 ６メートル うねりを伴う



［風の予想］

２２日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

宮古島地方 東の風 １５メートル （２５メートル）

八重山地方 東の風 １５メートル （２５メートル）

２３日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

宮古島地方 南東の風 １５メートル （２５メートル）

八重山地方 南東の風 １５メートル （２５メートル）



［雨の予想］

２１日から２２日にかけて予想される１時間降水量は多い所で、

八重山地方 ３０ミリ

２２日６時から２３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

八重山地方 ６０ミリ



［防災事項］

先島諸島では、２１日は次第に波が高まり、しける見込みです。八重山地方では、２２日朝からは大しけとなる見込みです。八重山地方では、うねりを伴う高波に警戒し、宮古島地方では、うねりを伴った高波に十分注意してください。



なお、宮古島地方では、台風の進路等によっては大しけとなるおそれがあります。沖縄本島地方では、２１日は次第に波が高くなり、２２日昼前からしける見込みです。うねりを伴う高波に注意してください。



先島諸島では、２２日から強い風が吹く見込みです。強風に注意してください。



八重山地方では、２２日にかけて激しい雨の降る所がある見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。



先島諸島では、２２日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。沖縄本島地方では落雷や突風、急な強い雨に注意してください。

今後16日間の各地の予報は【画像③～⑩】の通りです。

今後の気象情報に注意してください。