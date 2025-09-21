

トランプが敵視してきた大物司会者ジミー・キンメルのトーク番組が放映中止に（筆者撮影）

トランプ政権下で、いよいよ米大手メディアによる言論の「自主規制」が始まったのか？

7月のCBSに続き、今度はABCが、トランプが敵視してきた司会者の深夜トーク番組を突然放映中止にしたことが、アメリカの多くの人々を不安にさせている。

射殺事件に関するコメントが問題に

その司会者は、トランプ批判で知られるジミー・キンメル。アカデミー賞とプライムタイム・エミー賞の司会をそれぞれ3度務めてきた、人気の高いコメディアンだ。彼のトーク番組「Jimmy Kimmel Live!」は月曜から金曜の昼間、ロサンゼルスで収録され、同日の午後11時半に放映される。

毎回、番組は、キンメルによる「モノローグ」（数々の時事的なネタについてウィットの利いたひとり語りをし、笑いを取るもの）で開始。今回の問題は、現地時間15日（月）のモノローグ中、チャーリー・カーク暗殺事件について取り上げたことがきっかけだ。

保守派のアクティビスト、カーク（31）が現地時間10日（水）にユタ州の大学でのイベント出席中に射殺されて以来、アメリカは、右派、左派を問わず、その話題で持ちきりの状態。そんな中、キンメルは、「MAGAギャング（トランプ支持者）は、チャーリー・カークを殺した若者が自分たちの一員ではないと見せようとして必死です」と言ったのである。

タイラー・ロビンソン容疑者が保守派の両親とは違う左寄りの政治思想に傾き、トランスジェンダーのルームメートと親しい関係にあったことが公になるのは、この収録の後のことだ。

2日後の現地時間17日（水）、連邦通信委員会（FCC）の会長ブレンダン・カーは、ポッドキャストに出演。トランプに任命されて現職に就いた彼は、キンメルの発言について「アメリカ人に向けて意図的に嘘をついている」、「（FCCとして）その対処法を考えねばならない」、「（彼らにとって）楽なやり方もできるし、厳しいやり方もできる」と発言。放送ライセンスを管理するFCCのトップがそんなことを言うとは、ほぼ脅しである。

ディズニー傘下のABCが「Jimmy Kimmel Live!」を無期限で放映中止にすると発表したのは、そのすぐ後。キンメルはその日の番組内で月曜日の発言について触れるつもりで、リハーサルに入っていたのだが、実現しなかった。

「ニューヨーク・タイムズ」などが報じるところによると、決断を下したのはディズニーのCEOボブ・アイガーと、テレビ部門のトップ、ダナ・ウォルデンとのことだ。

アイガーは2016年の大統領選でヒラリー・クリントンのキャンペーンに多大なる貢献をし、自身も過去に民主党から大統領選に出馬を検討したことがある。ディズニーも、キンメルも、この件について現段階で何もコメントをしていない。

7月にCBSが行った自主規制とは？

実は7月には、CBSが突然キンメルと同じ時間帯に放映されるスティーブン・コルベアのトーク番組「The Late Show with Stephen Colbert」を、今シーズンの最終回をもって打ち切ると発表し、大騒ぎとなっている。

表向きには経済的な事情だと説明するも、その数日前、番組内でコルベアが、CBSの親会社パラマウント・グローバルがトランプに起こされた訴訟に対して示談金を払ったことについて「巨大な賄賂」だと言ったことが理由だと、誰もが思っている。

経営事情が火の車で製作会社スカイダンス・メディアによる買収を成立させたいと必死になっていたパラマウント・グローバルのトップ、シャリ・レッドストーンは、前出のFCC会長カーの承認を得るために、トランプが仕掛けてきた言いがかりのような訴訟を、金を払うことでさっさと終わらせた。

それを受けて、以前からトランプ批判をしていたコルベアは、いわば自分の雇い主でもあるCBS／パラマウントが「トランプに賄賂を払った」と発言し、CBSはクビを決めたというわけだ。

そのニュースを聞いたトランプは、「コルベアがクビになってとても嬉しい。彼の才能は彼の視聴率より低い。次はジミー・キンメルだろう。彼はコルベアよりもっと才能がない」とソーシャルメディアに投稿している。CBSの決断がトランプを喜ばせたのは明白である。

数日後、FCCはスカイダンスによるパラマウントの買収を承認。業界はこの展開に怒り、現地時間今月14日（日）開催のプライムタイム・エミー賞ではコルベアに勝たせようという雰囲気が一気に高まった。同じトーク番組部門に候補入りしていたキンメルも、ロサンゼルスのど真ん中に「私はスティーブンに投票します」という看板広告まで出して、ライバルの受賞を後押しする。キンメルはコルベアのために最も大きな声を上げた業界人のひとりだった。

みんなの願い通りに受賞したコルベアは、会場から満場の拍手をもって祝福された。2日後、彼は、自身の番組内で「トランプはこれを受賞したことがありませんね」とトランプを揶揄している。

自主規制はもう終わりと思われた矢先に…

これで「ほら自主規制をするとこんなことになるんだよ、こんなことはこれで終わりだ」と多くの人が思ったことだろう。

しかし、今度は別のメジャーネットワークのABCが自主規制でキンメルのトーク番組を中止した。トランプに媚びて自主規制を行ったCBSに対し、痛快な平手打ちをくらわせてやったと思った矢先に起きたこの出来事は、タイミングとしても衝撃的だった。

ただし、今回のABCの事情は、買収成立をさせて自分が儲け、さっさと片付けたいというレッドストーンの思いから来たCBS／パラマウントとはまた違う。

キンメルの発言とカーのポッドキャスト出演の後、ABCの番組を放映する多数の地方局をもつネクスター・メディア・グループとシンクレア・ブロードキャスト・グループは、「Jimmy Kimmel Live!」の放映を無期限で取りやめると発表した。

カーは、出演したポッドキャストで、ABCの番組を放映する地方局に、ディズニーに対して「キンメルの番組は放映しないと言え」と奨励したのだ。ネクスターは現在、他社を買収しようとしており、そのためにはFCCの承認が必要だという事情がある。アメリカの多くの市場で一気に放映されなくなれば、ABCに対して広告主から不満が出るのは必至。ディズニーとしては、やむにやまれなかったのかもしれない。

報道によれば、ディズニーは「Jimmy Kimmel Live!」を打ち切るつもりはなく、嵐が過ぎ去るのを待っているとのこと。しかし、騒ぎが一段落したとしても、今後、キンメルがこれまでのようにトランプを含む政治的なネタを自由に扱うことはできるのだろうか。

トランプを怒らせるようなことを言わないと約束させられるのであれば、それは紛れもなく自主規制である。だが、そうでないならこの番組を放映しないという態度を、地方局の所有会社は変えないかもしれない。

政治風刺もできない状況に？

それはディズニーだけでなく、ほかのメディアにとってもジレンマであり、脅威だ。現にトランプは別件で昨年ABCを訴訟したし、つい数日前には「ニューヨーク・タイムズ」を訴えている。トランプのパロディで笑いを取ってきたNBCの「Saturday Night Live」も、新シーズン開始を前にして頭を抱えているのではないだろうか。

政治、政治家についての風刺やブラックなジョーク、あるいはシリアスな批判は、アメリカのカルチャーの中にずっと存在してきた。トランプが大統領選に出馬してからより過熱したのはたしかながら、その前にも「Saturday Night Live」ではウィル・フェレルがジョージ・W・ブッシュを、ティナ・フェイがサラ・ペイリン、フィル・ハートマンがビル・クリントンを演じて大ウケした。

ブッシュの再選阻止を目的としたマイケル・ムーア監督のドキュメンタリー「華氏911」（2004）は大ヒットしている。時の大統領や有力な政治家は、ネタにされるのも仕事のうちで、いちいち反応することはしない。

だが、トランプは最初から自分を批判する相手を嫌い、「フェイクニュース」と攻撃してきた。それは異例だったが、第2次政権の今、メディアはそんな彼をネタにするのではなく、恐れて迎合するようになってしまったのである。

当然のことながら、憂慮する声はあちこちから聞こえる。「Jimmy Kimmel Live!」の放映中止については、全米映画俳優組合、全米脚本家組合、言論の自由を主張する団体「Free Press」などが抗議の声明を発表。

オバマ元大統領も懸念を表明

オバマ元大統領は、Facebookに、「キャンセルカルチャーについて何年も不満を言った後、現在の政権は、自分にとって好ましくないことを言うレポーター、コメンテーターをクビにしないメディアに制裁を加えるという、危険な領域に足を踏み入れた。これこそまさに、言論の自由が防ごうとしてきたこと。メディア各社は、屈服するのでなく、立ち上がるべきだ」と投稿した。

それらの声明は、多くの人々に支持されている。問題は、メディアにその勇気があるかどうか。アメリカは今、大きな試練に直面している。

（猿渡 由紀 ： L.A.在住映画ジャーナリスト）