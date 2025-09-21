トランプ氏長男が支援の禁止薬物容認大会に広まる国際的波紋　元五輪戦士参加に英組織は“スポーツの崩壊”を危惧「逸脱している」

今年8月にも国際試合に出場していたプラウド。五輪戦士である彼の「エンハンスト・ゲームズ」への参加表明は小さくない驚きを生んだ(C)Getty Images

スポーツの根幹を揺るがすイベントの実施が波紋を呼んでいる。

物議を醸し続けているのは、来年5月に米ネバダ州ラスベガスで開催予定となっているドーピングの使用を容認する国際イベント「エンハンスト・ゲームズ」だ。

【動画】筋肉隆々にビルドアップ！ 禁止薬物解禁大会に参加する豪選手の近影

ステロイドやヒト成長ホルモンなど国際的なスポーツ大会で禁止されている薬物の使用を容認するという同イベントは、「人間の新たなカテゴリーを創造する」という目的の下で開催。専門医が禁止薬物の種類と摂取量を徹底管理する条件で、陸上（100メートル、女子100メートルハードルと男子110メートルハードル）、水泳（50メートルと100メートルの自由形およびバタフライ）、重量挙げ（スナッチおよびクリーン＆ジャーク）の3競技における世界記録の更新を目指すという。

当然ながら開催決定当初から多くのハレーションを生んだ「エンハンスト・ゲームズ」だが、それ同時に大会の意義に同調するアスリートたちも登場。すでに競泳ではパリ五輪の50メートル自由形で銀メダルを手にしたベン・プラウド（英国）が参加を表明し、「経済的に言えば、全く別次元の話だった」と強調。危険視する世間の風潮にも「薬の中には、身体に効果があり、副作用も非常に少ないものがある」と反発している。

ただ、一般的に流通していない薬も使用する人体へのリスクは計り知れず、何よりも危険なのは言うまでもない。それだけに各協会は警鐘を鳴らし続けている。英アンチ・ドーピング機構の委員会は公共放送『BBC』において「この大会は、スポーツの本質、そして基本的な価値観である公正さと誠実さから無謀に逸脱している」と断言。娯楽性を重視し、スポーツの在り方を軽んじたイベントの開催に猛反発した。