「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

頭のいい人も「事実確認」をする

会議や打ち合わせで、シンプルな質問ばかりしている人を見て「この人、頭が悪いんじゃないか」と思ったことはありませんか？「それはいつですか？」「どこでやるんですか？」「誰がいたんですか？」のような、基礎的すぎる質問をするのは、少し憚られますよね。

しかし実は、本当に頭のいい人はこの「事実」確認を入念に行うのです。

「なんで？」では原因はわからない

多くの人がやってしまうのは、原因や理由を一気に突き止めようとすることです。

・「なんでこんなことが起きたの？」

・「どうしてミスしたの？」

・「原因は何だと思う？」

しかしこういった場合、当事者自身が本当の原因に気づいていないことも多いものです。

この段階で「なんで？」と迫っても、返ってくるのは推測や言い訳ばかり。結果として、思い込み同士のぶつかり合いになり、会話が空回りしてしまいます。

一方で、頭のいい人は違います。

彼らはあえてカンタンな事実質問を繰り返します。

・「それが起きたのは、いつ？」

・「どこで起きたの？」

・「誰がいたの？」

小学生でもできるような質問に思えるかもしれませんが、実はこれこそが会話を進める上で最も重要なプロセスです。

記憶を呼び戻し、事実を揃える

「いつ」「どこ」「誰」と聞かれると、人は考え込むのではなく、当時の記憶を思い出して答えることができます。

つまり、「考えさせずに、思い出させる」ことで、会話の基準が事実に揃い、同じ土俵で話せるようになるのです。

「なんで？」「どうして？」と原因を追及するのは、一見頭が良さそうで、実は浅い会話になりがちです。

本当に頭のいい人は、小学生でもできるような「いつ」「どこ」「誰」という事実の確認を丁寧に積み重ねます。それが、会話を噛み合わせ、問題を解決に近づける最短ルートなのです。

推測や思い込みの衝突ではない「建設的な対話」を生むためには、まず「いい質問」が必要なのです。

