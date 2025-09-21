年金だけではとても生きてはいけないこの時代。「分配金」を主収入とした生活を推奨するのは、“虎の子”を投資信託の購入に充てて大成功した、著者・梅森浩一だ。実際に「分配金生活」を行った梅森が、その注意点を解説する。※本稿は、梅森浩一『年金だけでは足りない人のための 分配金生活』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。

65歳以上の無職かつ夫婦2人世帯

毎月の収支平均額は？

今年（2025年）になって、毎月分配型の投資信託に関連して、ある興味深い記事が日本経済新聞の朝刊（3月14日付）に掲載されました。

この毎月分配型は、新NISAから除外されたにもかかわらず、実は「3年連続で資金の流入が続いている」という内容だったのですが、とても興味深い記事でしたので、ご紹介したいと思います。

同記事の表現を借りると、思いのほか「根強い需要があることが浮き彫りとなった」とのことですが、いまさらながら、多くの年金生活者の「苦しい懐事情」を垣間見た思いがします。

総務省統計局がまとめた「家計調査報告（家計収支編）2023年（令和5年）平均結果の概要」によれば、私と同じように65歳以上で定年者（無職でかつ夫婦2人世帯）の収入と支出は、次のように知ることができます。

