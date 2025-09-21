お笑い芸人の永野（51）が20日に放送されたフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。事務所の後輩の人気お笑いコンビに苦言を呈する場面があった。

今回は永野も所属するグレープカンパニーの芸人たちが数多く出演。ゲストには後輩のお笑いコンビ「東京ホテイソン」が登場し、永野は同事務所の中での“パワーバランス”について語った。

同事務所の“ビッグ3”は「サンドウィッチマン」「永野」「カミナリ」だと伝えた。その中で、2016年にM-1出場をキッカケにブレイクしたカミナリについて「その後の動きがよくなかったというか」とした。

これにカミナリの2人は「俺らの動き?」と困惑すると、永野は「サンドウィッチマンは善人おしでいるじゃないですか。ギャップ萌えじゃないっすか。見た目はチンピラ、中身は少女みたいな」とサンドウィッチマンの世間のイメージを代弁して笑いを誘った。

続けて「カミナリなんてM-1出た後、ガヤとか大勢の芸人の枠を外れて、地方で自分たち主役の…」と、すぐに地方局で冠番組をもったことに納得できないとした。その理由は「ある程度はキー局というか、全国で（明石家）さんまさんとかの下で大勢の中でやりたいわけじゃないですか。ひな壇であり、いろんなとこで勝負して、切磋琢磨（せっさたくま）でいきたいのに…もう地方でとんねるずごっこが始まった」と苦言を呈してスタジオを笑わせた。

さらに2人の服装にも不満をぶつけつつ「もう自分のYouTubeを起点として…とんねるずさんどころか、そこじゃもう…なんちゃって所（ジョージ）さんみたいな。何か外車いじったりしてるんですよ。さんまさんが何十年もこの舞台で若いやつらさばいてる中、あいつ外車いじってるだけなんすよ。で、イタリア行ったりしてる」と止まらなかった。