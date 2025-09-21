「今年はやることなすことうまくいかない。でも秋の彼岸をきっかけに強運を呼び込みたい!!」

そんなあなたを強力に救ってくれそうなのが、「本当に運が良くなった」「毎日癒されている」「心があったかくなった」と話題の『1日1分見るだけで願いが叶う！ふくふく開運絵馬』だ。

★出雲大社、神田明神、東京大神宮、伊勢神宮崇敬会で展示中の【百年開運大絵馬】を特別収録

★天然の木曽檜（樹齢300年、年20万本限定希少材）に絵馬師が命を吹き込んだ「全71絵馬」初公開

★史上初！「神道文化賞」受賞・絵馬師が描いた【開運絵馬】の本

金運・仕事運・恋愛＆結婚運・長生き健康運・人間関係運も御利益ザックザック。見るだけで木に宿る神のパワーが奇跡を起こしてくれるかもしれない。

では、絵馬師から大きなターニングポイントとなるお彼岸のスーパー運気を誰よりも早くインストールできる、とっておきの“裏技”を紹介してもらおう。

運気上昇のターニングポイントを逃すな

昨日（9月20日）から秋のお彼岸が始まりました。

今年の秋のお彼岸は秋分の日（9月23日）を中日として前後3日間。つまり9月20日（土）から26日（金）までの7日間です。

たった7日間ですが、運気上昇には大切なターニングポイントとなります。

9月23日（火）は秋分の日。

この日は昼と夜の長さが同じになり、ここから陰陽のうち、陰の要素が強くなっていきます。

ここからの時期は、今年の結果がカタチになり、実りとなって現れる時期で、10月あたりから来年への移行が徐々に始まる、切り替え前の総確認というすごい大切な時です。

この「総確認」をお彼岸中にきっちりした人は心の準備ができ、10月最初からロケットスタートを切ることができます。

ですから、このお彼岸は、来年2026年を素晴らしいものにできるか否かの重要なタイミングなのです。

さて、そんな大事な時期に、私たちは何を確認していけばいいのでしょうか。

1つ目の確認事項

確認の1つ目として、自分自身がこの夏までに力を入れてきたことは何か、思い出してみることです。

今年は何に力を入れ頑張ってきたのか？

具体的にダイアリーやメモ、ファイルなどにメモしたものを思い返す時間をつくると、これまでの思いが未来にカタチとしてつながっていく道筋になります。

記憶は、希望への反芻スイッチとしての役割もあるので、お彼岸という絶好の切替タイミングに思い返し、再度、年初に誓ったことは年末までに必ずカタチにしようと、強く思ってみてください。

その気持ちが、来年への良いバトンパスとなることでしょう。

2つ目の確認事項

そして、確認の2つ目は、今年、どんな人たちと出会ってきたのか思い返すことです。

出会いは自分の鏡でもあり、その時代の自分の人柄や環境がわかるものです。

ああ、いい人に囲まれていたなあと思ったら、あなたの今年は未来に向けて良い方向に行っていますが、人間関係でトラブルが続出しているなら、なぜそうなったのか、一人の時間をつくって振り返ってみることです。

「なぜこの人はトラブルを持ち込んでくるのか」と考えてみることで、実はあなた自身がまわりに似たような問題を与えている可能性があるのです。

それは来年を最高の年にするには、とても大事なことなのです。

トラブルを起こす人を排除するのではなく、どうしたらその人と問題解決できるか真摯に考えてみる。

そして、どうしても苦手な人だったら、その人を恨むのではなく、「成長するきっかけを与えてくれてありがとう」と、嫌だろうけどあえて感謝してみる。

そうすることで、あなた自身の人間としての株が上がるのです。

来年以降、人間関係に悩まされないよう、ぜひ取り組んでみましょう。

3つ目の確認事項

そして確認の3つ目（最後）は自分の心の整理、「心のお掃除」です。

「心の掃除」とは何か。

それは、人間関係だけでなく、自分自身の行動も振り返ってみることです。

自分の利益だけで動いていないかどうか。

もしそうしていたら、その分、社会に対して何か貢献できたことはあるか。

そう思い返してみることで、自分の社会的価値が見えてきます。

「心の掃除」は、自分と向き合うとても難しいことです。

これについては、明日の連載記事に詳しく書こうと思います。

今のうちに自分の「心の掃除」をしていくと、9月に成し遂げた事柄の1つとなります。

3つを思い出そう

さて、今回紹介した、3つの確認項目を思い出してみてください。

【確認1】自分自身がこの夏までに力を入れてきたことは何か思い出してみる

【確認2】今年、どんな人たちと出会ってきたのか思い返す

【確認3】自分の心の整理、「心の掃除」をする

秋分の日にこの3つをしっかり確認してみることが、来年の新しい未来への道筋を立てることになります。

あなたが、今年一年を振り返るのは冬至から大晦日になるかもしれませんが、その前に、9月の秋のお彼岸に振り返ることで、来年の準備がしっかりできるのです。

どうぞあなたの輝く来年のために、夏までのあなたの頑張りを振り返り、前向きに見直して自らをねぎらいながら、良い年になるようにすごしていきましょう。

秋分は、冥界との境が近くなる頃です。

ご先祖様や見えない存在にしっかり思いを馳せ、感謝と祈り、そして誓いを立てていけるように、この日を大切にすごしてみてください。そうすることで、必ずあなたの運気は上がりますよ。

（本稿は『1日1分見るだけで願いが叶う！ ふくふく開運絵馬』の著者による特別投稿です）

