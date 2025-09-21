「ごはんと旅は人をつなぐ。」をテーマに、おいしいごはんや素敵な旅を通じて、人と人を繋ぐ。そんな活動をしている料理家・ダーダこと山田英季さんによる、連載エッセイ。山田さんの「今これが食べたい」を、作っているときの熱量も一緒にお届けします。今回ご紹介いただくのは、まだ暑さの残る秋に食べたい白ワインと相性抜群の「ぶどうとミントのサラダ」です。

#45 秋らしく「ぶどうとミントのサラダ」アペロを楽しむ。

最近の秋は暑い、わかっていても涼しい気分になって、休みの日には、明るい時間にささっとツマミを作って、白ワインでアペロを楽しむ。

今回は、さわやかなミントとぶどうを使って、甘いおつまみを作ります。

まずは、ぶどうとハーブを洗って、水けをよくきって食べやすい大きさに切ります。簡単なレシピなのですが、水けをよくきることはとても大切です。フレッシュな香りが水で薄まってしまうので。

材料をボウルに入れて調味料を入れて、手でなじませるように優しく混ぜます。手で混ぜることで、全体にしっかりとドレッシングが行き渡ります。

白ワインやオレンジワイン、シャンパンなんかがよく合うフルーツサラダです。

9月の台所三箇条

残暑はフルーツとハーブで乗りきる

サラダは水けをよくきる

秋はの休日は、アペロでリラックス

これからまた、おいしい食材がどんどん出てきますね。楽しい秋をお過ごしください。

「ぶどうとミントのサラダ」

材料 ふたり分（調理時間：5分）

マスカット…………12粒

巨峰…………………12粒

マスタードリーフ…1束

ミント………………20枚

オリーブオイル……大さじ1

バルサミコ…………小さじ1

塩……………………ふたつまみ

粗びき黒こしょう…少々

作り方

①マスカットと巨峰は半分に切る。マスタードリーフとミントを食べやすい大きさにちぎる。

②ボウルにすべての材料を入れて手で味をなじませるように混ぜる。

料理製作・文・写真／山田英季 構成／松崎愛香