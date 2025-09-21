俳優の風間俊介さん（42）が20日、自身が出演する映画『ふつうの子ども』（全国公開中）のイベントに登場。先生役として子どもたちをまとめました。

風間さんが出演した映画『ふつうの子ども』は、小学4年生の主人公・上田唯士が、気になる子に近づくため、クラスメイトと一緒に“環境活動”をはじめる物語。子どもたちの日常が生き生きと描かれる作品の中で、風間さんは主人公たちのクラス・4年1組の担任教師を演じています。

今回のイベントには、映画で4年1組の生徒を演じた子どもたち約30人が集結。風間さんは劇中のように出欠をとっていくと、子どもたちからは元気よく返事が返ってきました。

その後は、風間さんから子どもたちへ質問が。「撮影の合間に一番ふざけてたのは、自分かもって思う人は手を挙げてください」と問いかけると、授業中のようにいくつも手が挙がりました。

そして、元気よく答える子どもたちとのやりとりを楽しんだ風間さん。最後に観客に向けて「この映画は派手な爆発シーンとか、派手なシーンがあるという映画ではないんですけれども、本当に普遍的なものを描いて、時間をかけてでも、少しでも多くの人に届いたらいいなという作品になりました」と思いを明かしました。

そして「周りの人にステキだなと思ったらおすすめしてください。今すぐに爆発的な広がりじゃなくても、最終的に多くの人に見てもらえたら、何年かかっても多くの人に見てもらえたらと、心の底から思う作品なので、皆さんよろしくお願いします。これからもこの作品を愛してください」と熱く語り、イベントを締めくくりました。