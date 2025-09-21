【MLB】ドジャース 6ー3 ジャイアンツ（9月19日・日本時間20日／ロサンゼルス）

【映像】大谷が「よし！」→カーショーも“とびきり笑顔”

これぞスター軍団の底力だろう。ドジャースの大谷翔平投手はジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場すると、第3打席で逆転の3ラン。さらに続くベッツ内野手もアーチを描き、この日がレギュラーシーズン本拠最終登板となったカーショー投手へ最高のはなむけを贈った。

ドジャース一筋18年、通算222勝と、誰もが認めるドジャースのレジェンド、カーショーはこの日も勝負所で三振を奪う快投を見せ、5回途中まで投げて2失点、6奪三振という好投。しかし、ドジャース打線も抑えられていたことで、カーショーの降板時点では1ー2とビハインドを負っていた。それでも5回裏、2死一、二塁の場面で打席が回ってきた大谷は、カウント2ー2からジャイアンツ先発レイが投じた153キロのストレートを叩くと、打球はレフトスタンドへ飛び込む逆転の3ランホームランに。ホームイン後、ベンチではカーショーと抱き合う感動的な光景も見られた。

ただ、その歓喜も束の間、大谷の一発に刺激を受けたのか、続くベッツもレイの投げた初球ストレートをフルスイング。打球は左中間スタンドに飛び込むダメ押しのソロホームランとなった。これでお祭り騒ぎとなったのはドジャースベンチだ。本塁打を見届けた大谷も「よし！」と声を上げ、カーショーも笑顔で見届けるという光景が映し出された。3人のMVPプレーヤーの競演にファンも興奮したことだろう。

このシーンにはファンもSNSなどでリアクション。「さすがはMVPコンビ」「最強の1・2番」「カーショーへの最高のプレゼント」と大喜びの様子をつづるコメントであふれ返った。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）