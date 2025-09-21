mude.から新作♡煌めきも立体感も叶える最新ハイライターコレクション
韓国コスメブランドmude.（ミュード）から、待望の新作「フェイスフィルボリューマーハイライター」が9月中旬に登場します。スポットライトを浴びたような煌めきを叶えるツヤタイプと、自然な立体感を演出するマットタイプの2種類を展開。用途に合わせて顔全体を美しく引き立て、アイシャドウやチークとしても使える万能アイテムです。多彩なカラーバリエーションで、あなたの魅力を一層引き出してくれます♡
ツヤを纏う「ツヤビームハイライト」
発光感のあるビーム系ハイライトは、繊細なパールが肌に透明感と華やかさをプラス。まるでライトを浴びたようなツヤ肌に仕上げてくれます。アイシャドウやチークとしても使え、多幸感あふれる表情を演出。
P01 ディスコ華やかなピンクビーム
P05 バレリーナ：透け感のあるミュートピンク
P06 ヒロイン：くすみを飛ばすクールラベンダー
マットで叶える自然な立体感
まるでヴェールをかけたようなサテン肌を叶えるマットタイプも登場。透明感と立体感を両立し、ナチュラルにメリハリを演出します。2種類のパウダーで仕上がりの印象も自在に。
M01 ボリューム1：青みペールのマットハイライト
#frost：透明感とツヤを与えるクリアブルー
#pale：トーンアップとボリューム感を与えるアイボリー
フェイスを輝かせる新たな相棒に♡
「フェイスフィルボリューマーハイライター」は、ツヤ感とマット感を自在に操れる万能アイテム。
P01ディスコやP05バレリーナのような煌めくカラーで華やかさを、M01ボリューム1のマットパウダーでナチュラルな陰影を。
シーンや気分に合わせて使い分けることで、表情に奥行きと自信をプラスしてくれます。全国のバラエティショップで手に入るので、ぜひ自分の肌に合うお気に入りを見つけてみてください♪