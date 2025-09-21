「魅力的な候補だ」イタリア名門のフランス代表戦士が退団濃厚→後釜に23歳日本人の獲得を検討か「卓越したクオリティ」
パルマの鈴木彩艶はこの夏、同じイタリアの名門ミランから注目されていたと言われる。正守護神のフランス代表マイク・メニャンに、チェルシー移籍の可能性があったからだ。23歳の日本代表GKは、その後釜候補にあがっていた。
最終的にメニャンは残留し、鈴木も移籍することはなかった。だが、ミランは引き続き、鈴木に関心を寄せていると報じられている。メニャンの契約が今季いっぱいまでとなっており、延長に至っていないからだ。依然として鈴木はメニャンの後釜候補というわけである。
『Quotidiano Sportivo』が９月19日に報じたところによると、メニャンの延長は難航しているようだ。そのため、「スズキに注目」だと伝えている。
これを受け、『Eurosport』は「2026年夏にミランがフリーでメニャンを失う可能性は、まったく小さくない。そのため、後継者候補を今から見いだしていくのは理にかなっている」と伝えた。
「その意味で、スズキは新たな、だが非常に魅力的な候補だ。パルマでは以前からそのクオリティで卓越している。ビッグクラブから声がかかれば、現時点で高いレベルになることが見込まれるキャリアにおける成長ステップの保証となり得る。評価額は2000〜2500万ユーロ（約32億〜40億円）。パルマが割り引くことは難しいだろう」
パルマは鈴木を今季まで残し、来年夏に高値で売却する狙いと言われていた。鈴木はワールドカップを控え、安定的に出場するために残留を優先させたと考えられる。その場合、メニャン退団を受けての来夏の移籍なら、両者にとっても理にかなうかもしれない。
もちろん、今季はまだ始まったばかりだ。長いシーズンでは様々なことが起きる。それに応じて、来夏の補強戦略や選手の計画も変動するだろう。
ただ、鈴木はさらなるステップアップを望んでいるはずだ。その行く先はミランになるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
