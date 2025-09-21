Ado“くら寿司のベストな食べ順”明かす、こだわりも説明
歌手のAdoが、9月20日に放送されたトーク番組「紙とさまぁ〜ず」（テレビ東京系）に、“アンケート用紙だけ”という特殊な形で出演。大好きなくら寿司の“ベストな食べ順”を明かした。
ゲスト本人は出演せず、事前に投げたアンケートの回答をもとに、さまぁ〜ずがトークをしていく同番組。Adoは先週の放送で「大好きな食べ物ベスト3」を聞かれ、第1位に「くら寿司の炙りチーズサーモン」を挙げ、「くら寿司が一番好き。ロサンゼルスのくら寿司に何度も命を救われた」と明かしていた。
そこで、今週の放送では「くら寿司が好きなAdoさんですが、くら寿司の最初から最後までのベストな食べ順を教えてください」と改めてくら寿司について聞かれ、「一発目は好きなネタ（私の場合はまぐろか中トロ、大トロがあれば大トロ。炙り系のまぐろがあると尚良い）」と回答し、さまぁ〜ず・大竹一樹に「1位のサーモンは何だったんだ（笑）」とツッコまれる。
続けて「炙りチーズサーモンなどを食べる→いくらやサーモンあたりを食べる→ラーメンを食べる（くら寿司のラーメンは海鮮出汁が効いていて美味しい）→味変としてタコやホタテなどを食べる→茶碗蒸しを食べる→まぐろ系を食べる→デザート」と“食べ順”を説明。
そして、この“食べ順”のこだわりとしては「ちょっとお醤油の塩っぱさに飽きてきた頃に茶碗蒸しを挟むと、塩っぽさがリセットされるので、またネタが食べられるようになる」と明かした。
ゲスト本人は出演せず、事前に投げたアンケートの回答をもとに、さまぁ〜ずがトークをしていく同番組。Adoは先週の放送で「大好きな食べ物ベスト3」を聞かれ、第1位に「くら寿司の炙りチーズサーモン」を挙げ、「くら寿司が一番好き。ロサンゼルスのくら寿司に何度も命を救われた」と明かしていた。
続けて「炙りチーズサーモンなどを食べる→いくらやサーモンあたりを食べる→ラーメンを食べる（くら寿司のラーメンは海鮮出汁が効いていて美味しい）→味変としてタコやホタテなどを食べる→茶碗蒸しを食べる→まぐろ系を食べる→デザート」と“食べ順”を説明。
そして、この“食べ順”のこだわりとしては「ちょっとお醤油の塩っぱさに飽きてきた頃に茶碗蒸しを挟むと、塩っぽさがリセットされるので、またネタが食べられるようになる」と明かした。