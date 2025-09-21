タレントでグラビアアイドルの森脇梨々夏（23）が21日までに更新された、テレビプロデューサー佐久間宣行氏のYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演。ダウンタウン浜田雅功の“優しすぎる配慮”に感激したことを明かした。

20日に更新された動画では、森脇に「会ってみたらすごかった芸能人ベスト7」を佐久間氏が聞きつつトークを進める企画が配信された。

その中で上位になった1人が浜田雅功だった。森脇は「（日本テレビ系）『浜ちゃんが！』で（浜田と）ご一緒させてもらったんですよ。（ただ）1回目の収録は“大人の事情”があり、お蔵（入り）になっちゃったんですよね、収録したのに。（収録は）自分的には過去一上手にできたし、頭も（浜田にツッコミで）めちゃくちゃ叩いてもらえて、オンエアが楽しみだな…って思ってたんですけど、オンエアの1週間くらい前に（大人の事情で）お蔵入りになりました」と、せっかく浜田と共演したにも関わらず、番組が諸事情でオンエアされなかった事態に見舞われたことを振り返った。

そして森脇は「それですごい落ち込んでて。“浜田さんと共演できたのに…”って思ってたんですけど、（後に）同じ『浜ちゃんが！』にまた呼んでくださって。で、もう1回（収録現場に）行った時に、浜田さんが“久しぶり”って言ってくださって。覚えてくださってたんですよ。すごいじゃないですか。“こないだ悲しかったんで、また出れて嬉しいです”みたいなこと言ったら、（浜田が）“いや、あれは、さすがに可哀そうやと思ったから、俺が上の人に『あの子もう1回出したってよ』って言ってあげたんよ”って言ってくださったんですよ。これ、すごくないですか！ それのおかげで出れて、オーラと優しさのギャップがすごくて、本当にめちゃくちゃ良い人でしたね」と興奮気味に浜田に感謝していた。