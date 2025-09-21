平凡な女性が周囲の人びとを巻き込みながら「沖縄のサトウキビでラム酒を造る」という夢を叶える物語。とはいえ、決してわかりやすいサクセスストーリーでないことが冒頭の数ショットで明示される。緑の海のように風に波打つ沖縄・南大東島のサトウキビ畑。ゴツゴツした職人の手。祖母・母・孫の女3人で囲む食卓。広告業界で活躍する芳賀薫はこれが映画初監督ながら、原作小説で原田マハが繊細に描いた「家族」「ものづくり」「沖縄」といった多様な要素をすべて映画に注ぎ込み、さらに深めてみせた。

©2025 映画「風のマジム」 ©原田マハ／講談社

「企画が動き出した当初、僕自身は『家族』に焦点を合わせた物語をつくるつもりだったんです。ところが脚本開発の途中でプロデューサーから『がんばって働けば報われる要素をもっと』、原作者の原田さんからは『お酒造りの過程をしっかり描いてほしい』とリクエストがありました。必要なことだと感じて反映したら、今度は別のプロデューサーに『いろんな要素をなんとなく良い感じにまとめてない？』とつっこまれ、ドキッとして（笑）。最終的に主人公の成長にフォーカスした脚本にブラッシュアップすると、彼女がいきいきと輝き出し、それにつられてほかの登場人物も動き出した。みなさんに助けられて完成した物語です」

「演じられるのは伊藤さんしかいない」

主人公の伊波まじむを演じるのは、伊藤沙莉。これは芳賀のたっての希望だった。

「まじむは良い意味で“普通の人”。ただ真心をもって人と接しているうちに自然と相手を惹きつけ、自分の目標に巻き込んでいく。演じられるのは伊藤さんしかいないな、と」

そんな思いを手紙にしたためて伊藤にオファーしたところ、快諾。これが作品に弾みをつけ、高畑淳子、富田靖子、染谷将太、滝藤賢一といったキャストが決まっていく。

「たぶんみなさん『虎に翼』の伊藤さんと一緒にやりたいと思ってくださったんでしょうね。誰にもオファーを断られなかったですもん。しかも、初回の本読みに“まじむ”を完璧につくり上げて参加してくれて。ほかの役者さんも影響を受けたと思います。『伊藤沙莉、ここまでつくってくるのか』と。おかげで最初から全員のベクトルが一致して、こちらの想像を軽く超える演技を見せてくれました」

「現実の社会でもそうですが…」監督がキャストに伝えたこと

契約社員のまじむが社内ベンチャーコンクールで沖縄産ラムを開発しようとするなかで、さまざまな「分断」があぶり出されていく。正社員と契約社員、沖縄本島と離島、男と女、旧世代と新世代。

「現実の社会でもそうですが、何かと何かが対立するとき、一方が悪で一方が正義なわけじゃない。立場や考え方の違いがあるだけです。正しさで相手をねじ伏せるのではなく、理解を呼びかけているうちにじんわり浸透し、協調に向かうような方法もあるんじゃないか。そんな提案をしたいと最初にスタッフやキャストに伝えました」

周囲の人びとを巻き込み、助けられて完成した“初監督作品”は、まじむにとってのラム酒のように特別な一本に違いない。最後に、50代で映画監督デビューを果たしたいまの率直な感想を聞いてみた。

「映画監督はCMの監督と違ってジャズセッションのマスターのような役割を求められるところがあり、それが自分にうまくできたかどうか。少なくとも、これまで何十年も映像に向き合って身につけたことはすべて出せたかなと。もっとやれる手応えがあったので、これからも“伝わる映画”をつくっていきたいですね」

はが・かおる 1973年、東京都生まれ。武蔵野美術大学造形学部映像学科卒業。PYRAMID FILM、THE DIRECTORS GUILDでディレクターとして数々のCM演出を手がけ、2022年に独立。代表的なCM作品に、阿部寛が店主を務める『檸檬堂』シリーズ、宮藤官九郎と松坂桃李が兄弟役を演じる『明治安田生命』シリーズなどがある。

INTRODUCTION

「沖縄のサトウキビを使ってラム酒を造る」。そんな事業を、社内ベンチャーコンクールを経て立ち上げた金城祐子氏の実話を基にした原田マハによる小説が『風のマジム』。その原作を、広告やショートフィルムで活躍してきた芳賀薫が初監督で映画化した。主演はNHK連続テレビ小説『虎に翼』（24年）での好演も記憶に新しい伊藤沙莉。脇にも実力派俳優が名を連ねる。

STORY

伊波まじむ（伊藤）は那覇で豆腐店を営む祖母と母と暮らしながら、契約社員として働いている。ある日、社内ベンチャーコンクールが開かれることを知り、バーで飲んでラム酒の美味しさに衝撃を受けた直後ということもあり、「沖縄のサトウキビを原料としてラム酒を造る」という企画を提出。第一次審査がなんとか通り、二次審査に向けて準備を進める中、栽培地である南大東島に蒸留所を作ることを思いつく。まじむは行き当たりばったりで島を訪問するが、現地で意外な出会いに恵まれる。

STAFF & CAST​

監督：芳賀薫／出演：伊藤沙莉、染谷将太、シシド・カフカ、滝藤賢一、富田靖子、高畑淳子／2025年／日本／105分／製作・配給：コギトワークス/共同配給：S・D・P／©2025 映画「風のマジム」 ©原田マハ／講談社

（岸良 ゆか／週刊文春CINEMA）