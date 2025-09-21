今日9月21日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』は、本上まなみが登場！

移住12年を迎えた京都での現在の生活を本人登場のVTRで明かすほか、共に暮らす家族との理想的な時間を披露。18歳年上の夫からの愛のこもった手紙には思わず涙を浮かべる。

◆移住12年 家族と暮らす京都での生活ぶりを本人が紹介

18歳で芸能界デビューを果たし、“癒し系女優”としてブレイクした本上。その後人気絶頂の27歳で18歳年上の雑誌編集者と結婚し、現在は12年前に移住した京都で穏やかな生活を送っている。

番組では本上自身がVTRにも登場し、家族で訪れるという海鮮料理店や、古民家風のコーヒー店を紹介。京都ならではの文化が溶け込む生活の様子に、MCの井桁弘恵は「もう行きたい！」と興味津々。さらに本上が「すごく良かった」と語る、京都の夜の魅力とは。

◆陣内貴美子が明かす、本上夫婦の何気ない日常の姿

本上と長年にわたって付き合いがある親友としてインタビューVTRに登場した陣内貴美子は、本上夫婦の文通から始まった微笑ましい馴れ初めを明かす。さらに「年齢の差はあまり感じない」という夫婦の意外な共通点についてコメントした陣内は、「平安時代みたい」と驚いた、夫婦の記念日に関するやり取りについて惜しみなく語る。

さらに、京都で本上夫婦が足繁く通うお店の関係者たちも、夫婦の日常の姿について次々に証言。関係者が目撃した、本上と2人の子どもたちとの会話にまつわるエピソードをきっかけに、本上は自身の子育てで意識していたことを明かす。

◆療養期間中に気づいた家族との幸せ

昨年、病気療養のため一時芸能活動を休止していた本上。その間、家族による熱心なサポートがあったそうで、家事などに勤しんだ18歳の娘への感謝を口にする。

そして、娘や夫からのメッセージをMCの2人がそれぞれ代読。本上と過ごす日々の幸せにまつわる言葉の数々に、本上は思わず涙を流し家族への想いを打ち明ける。