日ハムの18歳左腕に熱視線

プロ野球・2軍戦で切れ味鋭い投球を披露した大型ルーキーに熱視線が注がれている。日本ハムの18歳左腕・藤田琉生投手が、19日にジャイアンツ球場で行われた巨人戦で先発登板。ネット上では「身体変わってるやん」と驚きが広がった。

大器の片鱗を見せつけた。初回に3失点と苦しい立ち上がりも、2回に先頭の中田から空振り三振を奪うと、ここから4者連続三振を奪った。2回1/3を投げ降板。3安打4奪三振3失点（自責3）で勝敗はつかなかったが、198センチの長身から直球を投げ込む姿が野球ファンの視線を奪った。

DAZNベースボール公式Xが実際の映像を公開。X上で反響を呼び「高校時代からまじで身体変わってるやん」「めっちゃいい球！」「ゴツくなったなぁ〜それに良い軌道だ」「明らかに体でかくなっとる」「とんでもない身体だわ」との声が上がっていた。

東海大相模高の出身で、昨夏の甲子園では3試合に先発し、防御率0.84を記録した。昨年のドラフト会議で日本ハムから2位指名を受け入団。今季ファームではここまで12試合に登板し、防御率4.05。



（THE ANSWER編集部）