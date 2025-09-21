〈「息子夫婦とは、今は別々に暮らしています」初孫の誕生、義理の娘と2人旅…南果歩（61）が思う、家族との“適切な距離感”〉から続く

主演映画『ルール・オブ・リビング〜“わたし”の生き方・再起動〜』が公開中の俳優・南果歩さん（61）。乳がん罹患、うつ病、二度目の離婚を経験した50代は「奈落のようだった」と明かしながらも、常に前向きな挑戦を続ける理由、その秘訣について伺った。（全3回の3回目／初めから読む）

【画像】乳がん罹患、うつ病を乗り越え…“初孫”も誕生した南果歩さん家族



南果歩さん ©三宅史郎／文藝春秋

「基本的にはやっぱり人間は一人だと思っているんです」

――家族との距離感・関係性に悩まれる方は少なくないと思いますが、南さんが意識されていることはありますか？

南果歩さん（以下、南） 家族の存在というのは大きいものだし、彼らとのいろいろなやり取りで生まれたものが私の一部分になっているんですけど、それがすべてじゃない。そういうことは考えていますね。

これは家族に限らず、人間関係のすべてにおいてですけど、私は、基本的にはやっぱり人間は一人だと思っているんです。

スタートはまず自分自身。自分という木の幹が、すくすく育っていかないと枝葉も伸びないし、花を咲かせたり実をつけたりして誰かを楽しませることもできない。木陰を作って休ませることもできない。だからその幹、自分を太くしていけば、周りも幸せになっていくんじゃないでしょうか。

――自分を大切にしてはじめて、周りを幸せにできる、と。

南 でも若い頃は、人のために何かすることが自分の喜びになると思っていましたね。思えば自分のことをちょっと置いてけぼりにしすぎていたかなと。

もちろん、誰かが喜んでくれる、幸せにするのって、とても尊いことなんですけれど、自分をすり減らしてまでやっちゃいけない。人生後半に差し掛かってきて……奈落のような50代を経て、考えが変わってきたんです。

乳がん、うつ病、二度目の離婚を経験

――それは大病をなさったから、もしくは一人になられたからですか。

南 病気をした後、それと離婚後ですね。50代になって、もうなんと言っていいかわからないほど悲惨というか、散々な目に遭いました。一気にあちこちから波が押し寄せてきて、それにぶつかっていかなきゃ！ と思ったけど、その時は自分を守る術がなかったんです。

――3年の間に、乳がん、うつ病、二度目の離婚を経験されて……。

南 フィジカルもメンタルも同時に一気に全部やられちゃいましたから。自分の中に新たな方向性を見つけたくて、ずいぶん悶えました。

――著書（『乙女オバさん』小学館、2022年）やインタビューでは、そんな苦しみも赤裸々に明かされながら、生きることにずっと積極的な姿が印象的でした。

南 そう、絶対諦めないです。「もういいや」なんて思わない。皆さんもそうだと思いますけど、いいことも悪いことも、人生に無駄はない。悪いことの方が不思議と後々栄養になっていきますしね（笑）。

いろんな人からの助言で乗り越えられた”どん底”

――つらい経験を語られることにためらいはありませんか？

南 渦中にいるときは、もう真っ暗なトンネルにポツンと取り残されたような感覚で、当時の出来事をこんなふうに話せる日が来るなんて、到底想像できませんでした。話せるということはトンネルを抜けたということです。

でもすべて私の人生ですから、それをどんなふうに語っていくか、というのも自分に課された使命だと思うんです。だから、インタビューの際によく「質問事項でNGは？」と聞かれるんですけど（笑）、「まったくないです！」と答えています。

私がどん底にいたときは、いろんな人からの助言のおかげで乗り越えられました。がん治療に関しても、セカンドオピニオンを受けて話を聞いて、納得いくまで徹底的に調べて。そうした経験が、今の自分を支えています。なので、私が話すことで誰かのヒントになり、助けになればと思っています。それと、皆さん、検診には必ず行ってくださいね！

――つらいときはつらいと言い、不安なことがあれば勉強して解決したり納得したり、他人の意見も聞いて、信頼できる人にはしっかり頼る。南さんのそうした考えは、年齢を重ねるごとに形成されていったのでしょうか。

南 もともと、すごく社交的な性格ではあると思います。例えば学生時代とかは、派手なグループにも真面目なグループにも、文化系とか体育会系とか、クラスにいる全員に興味がありました。特定のメンバーだけじゃなくて、できるだけみんなと話すようにしていましたね。

自分にない考えや異文化に交わることは、必ず活かされる

――5人きょうだいの末っ子という大家族で育ったことや、在日韓国人三世でいらっしゃることなども関係していますか？

南 もうそれは、全部関係していますね。大人数の中で育ったこともそうだし、出自もすべて、自分の人間形成に影響しています。

他人の意見を聞きたいタイプです。むしろ共感されるだけじゃ物足りなくて。自分と違う意見、視点を持っている人の意見を聞きたい。自分にない考え方や異文化と交わることは、必ず自分に活かされると実感しています。

こういう言い方をすると、すごく自信のある人間だと思われそうなんですけど、私は全然自分に自信がない。自分ひとりの意見なんてたいしたことない、私の脳みそで考えられることなんて微々たるものだ、というのが前提としてあるんです。ポジティブに考えている人の意見を聞くことで、自分の思いや意見の輪郭がはっきりしていくことが多いので、いいと思ったことはどんどん取り入れますね。そう、吸収力は強い。

――南さんを見ていると、常に、新しいステップに進まれているような印象があります。

南 これからもっと自由になるかもしれませんね（笑）。

南果歩が叶えたい“大きな夢”とは？

――公開中の主演映画『ルール・オブ・リビング〜“わたし”の生き方・再起動〜』もある意味で挑戦的な作品ですよね。アメリカ出身のグレッグ・デールさんが初監督、初脚本を手掛けられ、出演もされていて。

南 撮影は2021年にしているので、当時はコロナ禍の大変さが今よりありましたね。フェイスシールドをしながら演技していましたから。

撮影期間は3週間ほどでした。タイトなスケジュールの中、初監督を全員で支えようという空気が現場にあって。充実していましたし、刺激になりました。

――以前何かのインタビューで「叶えたい大きな夢がある」とおっしゃっていて。気になっていたんですが……。

南 映画、つくります。まだ詳しいことは言えませんが、海外で製作します。監督も決まっていて、予定ではありますが、来年には撮影に入ると思います。皆さんにいいご報告ができるよう頑張っていますので、もう少しお待ちいただけたら。

――その間はお仕事を休むのでしょうか？

南 俳優業は、ちょっと空く期間があるかもしれません。でも、いっぱい仕事しないと！ 私、自分の生活費は自分で稼がないといけませんから（笑）。止まっちゃいられないんですよ。

撮影＝三宅史郎／文藝春秋

（川村 夕祈子）