山田涼介、『オールナイトニッポンPremium』11月より担当決定！ ソロでのラジオレギュラーは初
山田涼介（Hey！ Say！ JUMP）の初めてのソロラジオレギュラー番組『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』が、ニッポン放送ほかにて11月8日より毎週土曜19時に放送されることが決まった。
【写真】山田涼介“LEO”、プロゲームチーム「Crazy Raccoon」に電撃加入！
4月には特別番組として『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』を放送し、2020年1月以来5年ぶりとなった単独での『オールナイトニッポン』に挑んだ山田涼介。12年ぶりとなるソロ活動についてや、所属グループへの思いを語ったほか、ソロ楽曲からグループ楽曲まで本人選曲でオンエアし、反響を呼んだ。
特別番組終了後、またこのチームで集まりたいと語り合った山田と番組スタッフの念願がかない、レギュラー番組がスタートする。近況トークあり、リスナーとの交流あり、企画コーナーあり、と内容盛りだくさんで届ける予定だ。
『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』は、11月〜2026年3月の5ヵ月間限定のレギュラー番組で、毎週土曜19〜21時にオンエアされる。
山田は「オールナイトニッポンが決まった時はすごく嬉しかったです。リアルタイムでリスナーの方とお話しが出来るというのは特別なシチュエーションですし、自分の言葉で皆様に発信ができるラジオは本当に有難い場だと思っています。 少しでも皆様の日常を色鮮やかに出来るように楽しい番組にしたいと思っているので、是非お手紙を送ってください。沢山お話ししましょう。楽しみながら頑張りたいと思います！」とメッセージを寄せた。
『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』は、ニッポン放送ほかにて11月8日より毎週土曜19時放送。
【写真】山田涼介“LEO”、プロゲームチーム「Crazy Raccoon」に電撃加入！
4月には特別番組として『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』を放送し、2020年1月以来5年ぶりとなった単独での『オールナイトニッポン』に挑んだ山田涼介。12年ぶりとなるソロ活動についてや、所属グループへの思いを語ったほか、ソロ楽曲からグループ楽曲まで本人選曲でオンエアし、反響を呼んだ。
『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』は、11月〜2026年3月の5ヵ月間限定のレギュラー番組で、毎週土曜19〜21時にオンエアされる。
山田は「オールナイトニッポンが決まった時はすごく嬉しかったです。リアルタイムでリスナーの方とお話しが出来るというのは特別なシチュエーションですし、自分の言葉で皆様に発信ができるラジオは本当に有難い場だと思っています。 少しでも皆様の日常を色鮮やかに出来るように楽しい番組にしたいと思っているので、是非お手紙を送ってください。沢山お話ししましょう。楽しみながら頑張りたいと思います！」とメッセージを寄せた。
『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』は、ニッポン放送ほかにて11月8日より毎週土曜19時放送。